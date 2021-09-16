「路很長，慢慢走，總得把它走完，有始有終！」這是華語電影的先驅者李行導演，對自己鍾愛的畢生電影事業最動人的註解，國家電影及視聽文化中心（以下簡稱國家影視聽中心）感念他對於華語電影的推動與支持，更感謝他對臺灣影壇的長期貢獻，將在9月17日至26日中秋假期，於YouTube官方頻道舉辦「李行線上紀念影展」，將陸續推出《王哥柳哥遊台灣》、《街頭巷尾》、及《大輪迴》等李行導演經典電影經典數位修復電影。

李行導演從影近七十年，三十年的導演生涯留下五十餘部膾炙人口的電影作品，八〇年代後，李行逐漸放下導演筒，一肩扛起金馬獎主席位置並成立李行電影工作室，致力推動兩岸電影交流，且持續提攜後輩，關心當代電影生態發展，對華語電影貢獻非凡卓著，至始至終從一而終。

國家影視聽中心特選李行導演三部經典作品，線上放映時間為9月17日(五)20：00 《王哥柳哥遊台灣》上下集-數位修復版，9月18日(六)20：00 《街頭巷尾》數位修復版，9月19日(日)20：00 《大輪迴》數位修復版，三部作品風格迥異從早期的黑白台片《王哥柳哥遊台灣》，以及李行所執導的第一部以「健康寫實」為題材的華語片《街頭巷尾》，到與胡金銓、白景瑞導演共同合作的經典電影《大輪迴》，三部經典作品值得上網一同觀賞懷念不同時期李行導演的電影的精髓。

紀念影展開放觀看時間至9月23日(四)23：59止，限定期限請千萬不要錯過，活動詳情及播放內容請上國家電影及視聽文化中心官網（ https：／／www.tfai.org.tw／ ）或國家影視聽中心YouTube專頁（https：／／www.youtube.com／user／TWCTFA ）查詢。