台北市長柯文哲上任來已經完工3513戶社宅，還有近1萬戶正在興建中，總數達18928戶，但民眾黨指出，柯文哲的居住正義卻遭內政部抹黑，更遭民進黨大搞認知作戰，痛批民進黨「施政無能，鬥爭第一」。

民眾黨今（16日）在臉書發文表示，民進黨政府不思進取，社會住宅興建牛步，至今連一戶都未完工，也難怪對於財政問題毫無感覺，卻有臉指責台北市，臉皮之厚令人瞠目結舌，這樣的態度實在是太不健康。

民眾黨回顧14日柯文哲的原話，稱柯表示「我們已經蓋了差不多1萬8千多戶，6年的時間到現在一路猛蓋，是時候要停看聽，從設計到營運管理有什麼錯誤，我覺得『反省改進』是一個很重要的文化，我們的社會住宅如果這樣一路蓋下去怕會債留子孫」。

民眾黨稱，從頭到尾都沒有說要停蓋社宅，卻經由媒體斷章取義的下標、側翼網軍以及急著輸誠的議員輪番猛攻，甚至連主管機關內政部都參戰，即使北市府出面澄清「整段話是要建立檢討文化」，但內政部仍發出名為「台北市突停社宅」的新聞稿，帶頭繼續抹黑北市府不蓋社宅。