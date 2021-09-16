大陸教育「雙減」（減少作業和校外補習）政策上路，為了解大陸學生家長對教育「雙減」政策的態度，中共共青團中央宣傳部與旗下媒體近日進行調查，訪問超過51萬名家長。結果顯示，原有87％家長感到焦慮，在雙減政策實施後，72.7％受訪家長表示焦慮有所緩解，當中又以中等收入群體緩解比例較高。

調查顯示，孩子成績處於班上中下的受訪家長，9成對教育問題最感焦慮。從家庭收入水平來看，收入中等偏低的受訪家長最為焦慮，比例同樣達到9成。

至於對教育焦慮的原因，有73.2％的受訪家長表示，認為自己的能力很難輔導好孩子，53.1％的受訪者認為是課外補習班產業化，出現「不補就跟不上」的焦慮，另48.7％家長擔心收入有限，無法給孩子最好的教育資源。

在「雙減」政策實施後，34.3％的受訪家長表示，對教育的焦慮緩解了很多，38.4％家長則表示緩解一些，另有6.5％的受訪家長表示更焦慮。分析發現，家庭收入處於中游的受訪家長，表示有緩解的比例最高，達到73.7％。

受訪家長中，過半數人曾讓孩子補習。「雙減」政策之後，大部分受訪家長對「課外教育支出減少，家長經濟負擔減輕」均表認同，從而一定程度上緩解了教育焦慮。