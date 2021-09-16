辣模安希長相甜美，加上擁有F級傲人上圍的火辣身材，instagram就有超過百萬名粉絲追蹤的超高人氣，不吝嗇分享魔鬼身材的她，近來曬岀一張躺在床上的養眼照，神祕三角洲地帶更是險些見客，讓網友們看的血脈賁張。

安希在instagram曬岀清涼養眼照，只見她躺在床上，穿著白色半透明的長版襯衫，上半身清楚看得出來是全裸狀態，一對傲人上圍形狀清晰可見，雖然脖子上掛的黑色領帶擋住深邃事業線，卻讓人更充滿想像空間，此外下半身似乎也是全裸狀態，不過神秘三角洲地帶有粉絲蕾絲底褲遮住，這系列破尺度的清涼照，短短一天就有超過萬人按讚。

對此，網友也紛紛留言：「你怎樣都美，躺著我都受不了」、「手不聽使喚想往前伸」、「會不會太好看，受不了」、「為什麼衣服不穿好呢，我要報警叫警察來了」、「第二張特別有女人味耶，好美，好想躺」、「我的目光轉移不了」、「這一系列好勾引，怎麼受得了」、「看躺著既平坦成嶺，毫無側看成峯的肉感，性感」。

安希日前也曬岀一張清涼養眼照，只見她刻意將上衣拉起來，一對傲人F級上圍立刻露出半顆見客，稍有不慎隨時可能露點走光，接著裙子背後更是直接大挖空，蜜桃翹臀一覽無遺，還不忘嬌噌向粉絲喊話：「今晚你想來點....正面..？還是後面..？」短短幾句話讓人充滿遐想空間。