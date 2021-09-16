小S（徐熙娣）先前因東奧期間支持中華隊選手，並指要請國手們到家吃飯，引來大陸網友不滿出征，她強調自己並非台獨後，昨(15日)久違發文，寫下：「感謝國台辦再次幫忙澄清我不是台獨」。媒體報導，小S上周起已低調復工錄《熙娣想聊》，媒體問她近況，她只說：「中秋節快樂」。

個性直率搞笑的小S先前關心東京奧運賽事，不僅認了長相跟她小女兒「許老三」相似的體操國手洪源禧是「親生兒子」，還點名要請戴資穎、林昀儒、李智凱等人回台時吃飯，消息傳到微博卻因用詞「國手」引發大陸網友不滿，不僅揚言封殺，還有廠商突然宣布中止合作。

小S昨發文。（圖／翻攝自小S微博）

對此，小S當時沉默4天後發文，強調：「我不是台獨！疫情期間，請大家保護好自己和家人，祝 健康、平安」，姊夫汪小菲也幫忙緩頰，直言：「她們真是最期望兩岸和平認祖歸宗的外省人」，並表示認識大、小S十幾年了，不管是到山東老家探望親戚或是日常對話中，都可見姊妹倆力挺兩岸和平認祖歸宗，S媽則替女兒強調，世上所有運動員都很了不起，不分彼此，希望粉絲能理解這是小S熱愛運動的可愛表達方式。

相隔一個多月後，昨小S再度發文，回應：「感謝國台辦再次幫忙澄清我不是台獨，也拜託造謠者到此而止。祝大家中秋團圓快樂。​​​​」據《三立新聞網》報導，由大S當製作人，小S握主持棒的《熙娣想聊》先前因疫情暫停錄影，已於上周復工開錄，問小S最近心情，她禮貌回應：「中秋節快樂」，並加上微笑表情符號，其他沒多說，看來心情已經不受影響，微博上粉絲也為她打氣：「回來吧徐熙娣，想妳了」、「徐熙娣啊啊啊啊妳受苦了真的...」、「S多吃月餅少喝酒喔」。