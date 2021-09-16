振興五倍券即將啟動，永豐銀行同步推出數位綁定加碼優惠，9月22日上午9：00起，前一萬名搶先登錄早鳥優惠的卡友，分期消費五倍券享10％豐城購物金回饋、刷永豐DAWHO卡並綁定永豐銀行LINE官方帳號，再享加碼抽獎5000元現金回饋。

此外，以永豐銀行帳戶連結行動支付消費五倍券的民眾，可享限量優惠，首次連結悠遊付並綁定家戶五倍券消費，最高享1500元儲值金。

永豐銀行表示，為讓民眾方便參與數位綁定，永豐卡友透過活動專屬網頁輸入身分證字號、信用卡卡號等資料，即可完成個人綁定，同時可選擇家戶共同綁定，為自己與家人快速完成數位綁定。

自專屬網頁連結加碼優惠登錄，前一萬名完成綁定與登錄的卡友，自10月8日五倍券正式開始使用起算，今年12月31日前在符合五倍券消費的特店刷卡分期交易，可享早鳥優惠10％豐城購物金回饋（每卡戶最高500元） 、刷永豐DAWHO卡且綁定永豐銀行LINE官方帳號，再享加碼5000元現金回饋抽獎機會（5名） 。

永豐銀行表示，除了信用卡數位綁定，民眾以永豐銀行帳戶連結行動支付平台消費五倍券，也可享專屬限量優惠。永豐銀行與悠遊付推出五倍券消費回饋，永豐帳戶首次連結悠遊付並綁定家戶五倍券消費，最高可享1500元儲值金（家戶數達5人）。

永豐帳戶個人綁定首次連結悠遊付，不限通路累計消費回饋滿5000元享500元儲值金、既有綁定帳戶消費滿5000元可獲得200元 ；使用DAWHO數位帳戶首次連結悠遊付，再抽限量造型悠遊卡200張。