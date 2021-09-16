嘉義縣阿里山林業生產合作社理事主席鄧同敬將金線蓮種在竹筒中，除是經濟作物外，也是景觀植物。（張亦惠攝）

嘉義縣阿里山林業生產合作社是全縣唯一一個林業合作社，2018年底成立至今，致力於推動林業教育，除推廣外也發展林下經濟種植金線蓮，為山區農民謀生路，更堅持金線蓮要在林場種植超過18個月才能出貨，維持良好品質。

阿里山林業生產合作社成立於2018年底，公興社區外腦寮聚落約有6個社員在種植金線蓮，理事主席鄧同敬說，原先嘉義林管處推廣的是以塑膠袋包覆形成類似溫室的環境讓金線蓮在裡面生長，種植至今約2年，農民自己摸索出金線蓮適合生長的環境等，以竹筒種植是類野生栽法1.0，最近因緣際會下又發現石壁上也能生長，發展出類野生栽法2.0。

鄧同敬說，山區竹子很多，剛開始將金線蓮種植在竹子裡除較環保外也是天然的生長環境，且造型好看民眾放在家裡還能變成景觀植物，上個月因種植到一半體驗營的學生已經到來，情急之下將金線蓮的苗塞到一旁的石縫中，沒想到過了3天原本瘦小的苗竟已長得欣欣向榮，讓他興起種在石縫中的念頭。

目前合作社的金線蓮每台斤約2900元，鄧同敬說，跟市面上金線蓮不一樣的是合作社一定會在林場的自然環境下種植180天以上才出貨給客戶，這樣類野生的金線蓮十分受到消費者歡迎。

種植金線蓮只是林業合作社其中一環，鄧同敬表示，更重要的是林業的教育推廣，將林農的日常經過設計讓學生、民眾體驗，課程最多可辦到5天4夜，灌輸他們正確的山林知識，讓他們知道山林如何養成跟林下工作如何操作。

鄧同敬指出，林業是百年大計，傳承非常重要，20年前他造的林現在還只是小孩子而已，目前合作社努力希望建構完整的產業及就業平台，吸引學有專精的下一代回到山上，也希望山林相關法令要適時適度開放，才有機會傳承下去。