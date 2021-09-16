取自蔡英文臉書

第76屆聯合國大會14日召開。蔡英文總統今天分享以「敬自由」為名的影片表示，透過這支影片，我們向國際社會表達了台灣目前在各個面向上的自由及人權現況。她相信，接納台灣參與聯合國，可以打造更包容、更接納的聯合國。台灣也一定可以為全球疫後復甦，及永續重建做出實質貢獻。

因應聯合國大會登場。外交部今年推出以「敬自由」為名的影片，呈現台灣人民的自由與人權現況，呼籲聯合國接納台灣並正視台灣的夥伴價值。影片以8位人物的親身經驗，串連台灣在婚姻、性別、信仰、轉型正義、參與式民主、語言、文化及身障平權的真實樣貌。

蔡英文今天在臉書表示，第76屆的聯合國大會已經在前天正式開始。透過這支影片，我們向國際社會表達了台灣目前在各個面向上的自由及人權現況。在台灣，不同的宗教、群族、性傾向、身體狀況和歷史過往，我們給予同樣的尊重、了解、與接納。

她強調，每一個人都能自由表達自己的心聲和立場，都有機會學習、傳承自己的歷史與文化，也都有空間、資源實踐自己的理想與追求。這一切得來不易，也是這塊土地上所有人共同的努力，堅持民主、自由的價值，積極對話溝通，互相理解，才得到的成果。

蔡英文指出，在疫情期間，台灣貢獻我們的專業與力量，和國際社會積極地互助，合作防疫，共同造就了強健的善的循環。她相信，正視台灣2300萬人參與國際社會的權利，接納台灣參與聯合國，可以打造更包容、更接納的聯合國。台灣也一定可以為全球疫後復甦，及永續重建做出實質貢獻。她呼籲民眾分享這支影片，給外國朋友，「讓世界知道我們的主張」。