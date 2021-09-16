中信卡點數可換成OPEN POINT點數了！中信銀行16日宣布，中國信託Home Bank APP即日起就可連結7-11的OPEN POINT O2O會員服務平臺，不但能即時查詢OPEN POINT點數，還能將信用卡紅利點數直接兌換成OPEN POINT點數，為消費者整合專屬的點數錢包。中信銀行指出，這次攜手7-11，以中信銀行超過530萬數位客戶結盟OPEN POINT 1300萬會員數，透過點數互換，共同經營會員，打造全新金融零售生態圈。

中信銀行指出，透過此次合作，中信銀行客戶只需在Home Bank APP輸入OPEN POINT會員手機號碼及密碼，即可完成連結，不僅為OPEN POINT會員增加點數查詢管道，中信銀行客戶也能透過Home Bank APP直接將信用卡紅利點數兌換成OPEN POINT點數，省下在不同APP之間轉跳畫面時間，提升客戶累積及使用OPEN POINT點數的意願，中信卡每1000點紅利點數可換65點的open point。

中信銀行指出，開創的場景金融生態圈，不僅服務自家客戶，遍布全臺逾6600臺ATM，每年超過9000萬人次使用，其中7成以上都來自他行金融卡，而ATM交易完成後提供的多元生活優惠券，2020年一整年領取逾2600萬張，深獲消費者好評。除了ATM提供實體優惠券外，客戶亦可透過中國信託LINE官方帳號與Home Bank APP，依個人喜好索取商家優惠，不僅滿足數位客戶需求，也為商家帶來商機，創造三贏的場景金融服務。

為提升客戶使用意願與滿意度，中信銀行更祭出多元優惠活動，即日起至2021年10月31日止推出「優惠My Way萬券齊發」活動，中國信託英雄聯盟信用卡新戶開卡後完成一筆消費，並於Home Bank APP連結OPEN POINT會員，前1000名即可獲得100點OPEN POINT點數；活動期間登入Home Bank APP或中國信託LINE官方帳號優惠酷碰專區，皆可參加抽獎活動，最高有機會抽中新臺幣10000元。