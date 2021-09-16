國民黨主席選舉激戰，祕書長李乾龍今天下午參加「立法實務研討會」致詞表示，大家心情大概都很沉重，黨魁選舉變得有點出乎意料之外，最重要的是國民黨團要團結，希望選舉結束後能有和平、喜樂的結果，甫卸下書記長的鄭麗文說，相信再過一周，所有黨員會做出最有智慧的選擇，未來關關難過關關過。

立法院明天開議，國民黨下午召開「立法實務研討會」，會中進行立院黨團幹部交接，在祕書長李乾龍監交下，由卸任黨團書記長鄭麗文交接給新任黨團書記長陳玉珍。

李乾龍強調，過去一年，在總召費鴻泰帶領之下，鄭麗文表現可圈可點，每位立委表現也非常好；現在的戰場都在立法院，每位黨籍立委齊心齊力為國民黨努力，大家都看在心中，期待在費鴻泰持續的帶領下，新的會期有更好的表現，讓國人肯定國民黨的表現。

話鋒一轉，李乾龍提到，今天大家心情大概很沉重，國民黨主席選舉變得有點出乎意外之外，但最重要的還是國民黨要團結，「今天來參加這場會議，坦白講，有點沉重」，期待不到10天後的黨主席選舉，能有和平、喜樂的結果，為國民黨帶來新契機。

隨後，鄭麗文信心喊話，相信再過一周，所有黨員會做出最有智慧的選擇，未來除了國會、罷免案、公投案，關關難過關關過，大家要有信心，她透露，就她第一手消息，民進黨內部才是愁雲慘霧，擔憂2022穩輸，桃園市長鄭文燦也不敢接閣揆。

陳玉珍則說，擔任黨部就是服務，希望大家集思廣益，感覺上國民黨因在媒體沒有相當多資源，所以遭媒體漠視、被邊緣化，這會期會更努力將黨團的聲音擴散出去，符合外界對國民黨的期待。