【愛傳媒特約記者陳冠宇報導】《公視法》修正草案出爐，引發各界關心，尤其是針對董事長產生辦法的修改，更讓媒體人擔心公共電視的獨立性會生變。

根據內政部公告的《公視法》修正草案，維持原有的董、監事審查會，通過門檻改為全體審查委員2/3，董事長產生辦法也改變。

不願具名的媒體人指出，公視董監事門檻，這點勉強可以討論，但是卻新增了「行政院提名董事時，應指定一人為董事長。」而且還規定「董事會於董事完成聘任後組成。董事長未能同時完成聘任時，由行政院院長指定董事一人代理董事長。」

資深媒體人特別指出，這個修正條文，把「董事長由董事互選」象徵公視獨立自主的第一步給毀了。

其他在經費相關條文的部分，動不動就出現「專款專用」，資深媒體人也認為，那何必把包括客家台在內的族群頻道、國際傳播塞到公視？一個董事會跟經營團隊連預算怎麼運用都還要受限於「專款專用」，那還有甚麼獨立自主可言？

資深媒體人進一步說，更可怕的是，雖說公視是財團法人，但公視是獨立的財團法人，現在修正條文「公視基金會之成立、組織及營運，除本法另有規定外，適用財團法人法、民法、廣播電視法及其他相關法規之規定。」就開了個可以透過《財團法人法》來約制公視的後門，只要看看過去利用《財團法人法》做過那些事就知道。