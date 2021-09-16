台南市社會住宅包租代管第一期1200戶僅媒合324戶，第二期1200戶媒合1000戶，媒合率從3成躍升到83％，台南第3期續推1600戶，其中800戶將提供弱勢戶承租。台南近年房價攀升也凸顯租屋需求，市長黃偉哲說，若1600戶目標提早達成，將再跟中央爭取更多名額。

黃偉哲表示，第3期計畫獲分配1600戶，並擴大加碼經濟弱勢補貼戶為800戶，希望能幫助更多弱勢家庭並提升社會住宅包租代管成效。他也提到，社會住宅正與營建署合作，包括國宅、軍宅改建、眷村改建等共4299戶，預計明年底將超過2000戶，他說，台南2019年前沒有社會住宅，後來急起直追，市府會繼續推動、落實居住正義。

都發局長莊德樑說，只要經市府委託的業者媒合房客成功後，政府除補助媒合仲介費用，並提供租稅優惠 (地價稅、房屋稅、綜所稅減免)及享有租屋管理與每年最高1萬元修繕補助等優惠。

至於參與包租代管計畫房客條件，則為年滿20歲國民，於台南無自有住宅，2021年家庭年收入低於99萬元且家庭成員每人每月平均所得低於4萬6564元，戶內動產總額低於289萬、不動產總額低於530萬元，及未享政府租金補貼。

都發局強調，凡房客參加包租代管方案，可以市場租金的8折或9折租到房屋及享有政府補助媒合仲介費用，如果房客為低收入戶、中低收入戶、65歲以上的老人、身心障礙者、原住民或育有未成年子女3人以上等，另享有政府加碼租金補助，補助後等於房客只要負擔市場租金的5折至7折租金。相關房東、房客資格、優惠等詳細資訊，可上網搜尋「台南市社會住宅包租代管」。