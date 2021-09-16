台中太平頭汴山區136縣道長龍路，假日常為大型重機車往來，發生交通事故案件，中秋節連假4天，太平警方將於136縣道長龍路，加強移動式測速照相及交通稽查勤務，另台74線東平路匝道（東平路與祥順路口）及中山路匝道（中山路4段與環中東路3段口），2處重要路口及轄內重要商圈周邊執行交通疏導，呼籲民眾遵守交通規則。

太平警分局指出，將於9月18日至21日等連假4天，針對轄內易發生酒駕、超速及易肇事路段，規劃取締酒後駕車、機動測速照相及交通稽查（疏導）勤務，加強執法強（密）度，透過執法作為，確保所有鄉親們開心團圓、平安過節。

警方表示，針對轄內台74線2處匝道口、中山路、東平路及樹孝路商圈等路段，規劃易壅塞時段交通疏導勤務，避免往來車潮壅塞外，也將加強取締酒駕勤務，以定點及不定點方式交錯執法，落實「酒駕零容忍」之政策。

警方統計，136縣道長龍路沿線是大型重機車，超速或跨越雙黃線等自摔案件，占機車交通事故80％以上，重要節日須加強移動式測速照相及交通稽查勤務，將實施交通大執法，藉由勤務作為及宣導措施，保障民眾生命財產安全，避免樂極生悲，造成無法彌補之憾事。

太平警方表示，中秋佳節、月圓人團圓，呼籲民眾仍做好防疫措施，若外出必要或是出遊踏青，須遵守酒後不開車，開車不超速等原則，多一點禮讓、少一分事故，保障自己與他人生命財產安全。