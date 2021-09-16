課程包含認識裝備、樹木、結繩要領、團隊互助、感安大樹等主題，透過五感的體驗，讓孩子做中學。（校方提供／吳建輝彰化傳真）

所有小朋友在畢業時，甚至要攀到樹上才能領到「校長」手中的畢業證書，校長鄭培華表示，攀樹、滑降課程深受學生喜愛，也讓孩子認識安全裝備與互助合作的重要。（校方提供／吳建輝彰化傳真）

彰化縣二林鎮香田國小，發展攀樹、攀岩、滑降等課程，校園裡樹木枝繁葉茂，小朋友利用學校的樹木練習攀樹與滑降，整個校園就是滑降場，所有小朋友在畢業時，甚至要攀到樹上才能領到「校長」手中的畢業證書，校長鄭培華表示，攀樹、滑降課程深受學生喜愛，也讓孩子認識安全裝備與互助合作的重要。

香田國小的滑降課程，由領有國際證照的老師林義成，義務到學校指導，課程包含認識裝備、樹木、結繩要領、團隊互助、感安大樹等主題，透過五感的體驗，讓孩子做中學，除了滑繩、攀岩、攀樹等戶外活動，也發展食農教育、讓學生插秧、收割、田間管理等，與大自然最親密接觸的探索課程。

奕晴同學說，老師告訴他們要先從學習服務同學開始，大家同心協力，利用繩索幫要滑降的同學往上拉，這個需要大家團結合作才能完成；田敬同學也說，最重要的是安全裝備的穿戴，每個人都應該要先學會保護自己，才能去保護其他人，並在其中安全享受滑降的樂趣與體驗。

校長鄭培華表示，學校發展攀樹運動多年，在完善的保護措施下，讓孩子親近大自然，在樹叢中完成任務，每年畢業季她也都親自爬上樹梢，頒發畢業證書給所有畢業生，象徵在學校完成最後一項關卡，也為國小生涯畫下句點。

鄭培華說，滑降課程讓孩子走出教室，親近大自然，同儕互助凝聚班級向心力，也學習如何保護自己，孩子們登高望遠，在樹上完成任務，相信香田的孩子未來不僅能勇敢接受各種挑戰，也能展現對同儕間的關懷，帶著凌雲壯志的氣勢，迎接未來的所有挑戰。