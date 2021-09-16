新北地檢署近期接獲檢舉，指出新北市議員周雅玲涉嫌詐領公費助理費，涉嫌違反貪汙治罪條例，檢方今指揮台北市調處，兵分5路搜索周雅玲服務處、戶籍地等地點，並查扣手機、平板、存摺及相關文書等物證，目前已通知周雅玲及助理等7人、2名證人到案說明，目前正在訊問中。

據了解，檢調接獲線報指出，周雅玲數年前起就疑似利用多名人頭詐領助領費，且金額高達數百萬元，而新北市近年已發生多起市議員詐領助理費案件，市議員高敏慧、曾煥嘉、黃永昌等人都曾被檢方起訴，目前官司仍在進行中。