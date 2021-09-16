衛福部將同意進行莫德納混打高端臨床試驗，引爆爭議，前台大感染科主治醫師林氏璧表示，許多人打了第一劑莫德納施打至今，已快10至12週，輝瑞／BNT應該會是這幾個月到貨最多的疫苗，因此最沒爭議的作法應該是第二劑混打BNT，即使莫德納混打高端臨床數據不錯，但短期是否能補上第二劑的缺口，「我個人是懷疑的」。

林氏璧今（16）日於個人臉書粉專《日本自助旅遊中毒者》分析，加拿大最初將莫德納兩劑間隔延後至16週，但後來仍在10週左右就施打第二劑，原因在於Delta變異株入侵，以及疫苗供貨趨穩，雖然目前從資料上看到第一劑莫德納打完10周仍有不錯的保護力，「但能有多久的效力，這部分不太知道」。

林氏璧指出，以目前高端的產能來說，要提供給施打高端28天後的人打第二劑，後面陸續也還會有接種第一劑的人口增加，因此即便莫德納混打高端臨床試驗結果數字不錯，但短期是否能補上第二劑的缺口，「我個人是懷疑的」。

林氏璧說，若數據好、日後也真的開放莫德納第二劑混打高端，也就是多一種選擇，「我覺得沒有人能強迫你打疫苗」，願意的人就會去打，不願意就不要打。林氏璧說，莫德納第二劑不良反應相對高，若與高端混打後，能降低不良反應，且中和抗底不輸給兩劑莫德納，也是合理的選擇。

不過，林氏璧仍建議莫德納第二劑應混打BNT，且可以從已間隔10至12週的65歲民眾開始著手，也趕緊補上這群高風險人的第二劑，增強他們的保護力。

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