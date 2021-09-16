日本近期在多瓶美國輝瑞大藥廠（Pfizer）的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗內發現白色懸浮異物。輝瑞昨天表示，這些異物是疫苗成分所形成，對安全性沒有影響。

日本放送協會（NHK）報導，輝瑞表示，截至本月5日出貨的2500萬瓶疫苗中，各地疫苗接種會場陸續回報發現白色懸浮物，共計有95瓶。

輝瑞指出，這些白色懸浮物是疫苗成分所形成，即使已接種，也不會造成安全性或有效性的問題。

輝瑞說，這個成分在低溫下加以震動容易凝結；若疫苗解凍後在進行稀釋時，輕輕上下搖晃至疫苗顏色平均混合後，仍看到有懸浮物殘留，請先不要施打，並通報各地方政府。

除了上述這95瓶發現異物的疫苗之外，本月11日起又有多處接種會場陸續發現輝瑞疫苗瓶中有白色粒子懸浮物，包括神奈川縣相模原市與鐮倉市、大阪堺市、琦玉縣川越市與富士見野市等處，這些疫苗皆已由輝瑞回收進行分析。

日本近期發現多起疫苗瓶內混入異物事件，包括8月中旬起陸續在3個批號的未開封莫德納（Moderna）疫苗中，發現混有肉眼可見的金屬粒子，調查後判斷應是生產線機器的不鏽鋼屑。

群馬縣、沖繩縣8月底陸續在不同批號的莫德納疫苗瓶內發現異物；沖繩縣8月底也發現輝瑞疫苗內有異物。部分案例被判定是當針頭戳入瓶內要吸取疫苗時戳到橡膠瓶蓋，形成碎屑混入疫苗中。