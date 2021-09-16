今年4月2日台鐵太魯閣號事故造成49人死亡，交通部宣示將推動台鐵改革，並擬朝國營公司化目標轉型。交通部今於行政院會報告「台鐵安全改革」，行政院長蘇貞昌於會中表示，台鐵改革目標很簡單，「要有票、要有座位、要準時到達」，並指示台鐵應參考高鐵，導入邊坡防護機制，落實行車安全。對於台鐵轉型，蘇貞昌要求交通部「好好斟酌、充分溝通」。

蘇貞昌指出，台鐵是非改革不可，改革第一就是「安全」，第二就是「安定」，改革的態度第一就是「決心」，第二就是「同理心」。此外，台鐵一定要做到安全，沒有安全就沒有一切，請台鐵軌道、邊坡、工地、型車等安全，應該做到面面俱到，政府會集全國之力支持台鐵。

日前陣子豪雨成災，造成高鐵苗栗路段邊坡崩塌，蘇貞昌要台鐵引以為鑑，雖然台鐵邊坡社有防護機制，但水如果沒有導引，可能就會造成類似情況發生，另隨新車上路、運作機制愈來愈多，人員訓練也應與時俱進，責任監管都要嚴格把關。

台鐵局長杜微表示，太魯閣事件後已加強工地監督管理設施，相關風險路段已完成分級作業，邊坡防護28處疑似不穩定處改善工程，今年會完成14處，明年會完成另外14處。

針對台鐵轉型部分，蘇貞昌說，過去有其他公務接關轉型的經驗，可以做為台鐵轉型的參考，如何轉型請好好斟酌、充分溝通，一定讓台鐵員工瞭解、安心、安定。

對於公司化進度，交通部次長胡湘麟表示，交通部研擬鐵路公司化設置條例，草案有兩項工作正在進行，包括跟台鐵局員工溝通，他們反應涉及交通部及跨部會有關權益、公司組織、營運虧損等，待達成共識後提報行政院審議。