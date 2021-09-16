台北市長柯文哲16日赴議會施政報告，對於社子島開發案，他明確表明態度指出，只要主計畫、時程不變，其他都可以討論，盼明年底區段徵收公告可以實施；對於興建社會住宅，柯文哲透露北市正嘗試公地「民建民營」方式，讓政府可以永續經營。

柯文哲今在施政報告說明北市重大建設，他提到社子島開發案表示，他的態度是不准影響時間，主要計畫、主要時程不變，其他都可以討論，包括安置，希望在明年底區段徵收公告可以實施，大原則是這樣，最近市府在社子島開辦工作坊，因颱風關係打亂，他強調只要時程、主計畫不變，其他都可以討論。

他指出，西區門戶計畫，雙子星已簽約但因為鋼價漲太多，廠商在考慮最佳開工時機，舊市議會也已開工，E1、E2希望在他任內可以招標出去，另外西寧國宅和洛陽停車場在規畫是否採BOT或設定地上權。

柯文哲說，關渡平原已做一定的管制，但要怎麼開發、發展，留給下一任市長處理，北士科地都整理完成，希望T16、17、18年底可以標出去；科學藝術園區明年7月可完工，明年白晝之夜會配合舉辦；TOD以捷運為中心的都市計畫發展已完成士林、劍潭，下一個是劍南路，東區門戶計畫未來5年以南港為中心，將是北市改變最多的地方。

此外，柯文哲強調，木柵路4、5段併入「三貓計畫」一起思考，ZOO MALL也用BOT案對外招商，北市重大開發計畫一步步在前進。

對於興建社宅，柯文哲再度強烈譴責營建署，政府公署自己帶頭做假新聞，根本沒說過北市不蓋社宅，現在就有9600多戶正在蓋，但公宅需要檢討，若按以前的方法，自償性是有問題的，租金、設計、家電家具、物業管理、停車場要怎麼做，都要停下來思考。

柯文哲透露，有沒有可能公地「民建民營」，正在和外界研究，公地用50年BOT案，但怎麼做，一旦民間敢進來就表示財務是合理的，找1、2塊公地來試辦，社宅已蓋了1.8萬戶，需要再思考一下永續經營有無問題，當然大家希望便宜，但政府也要可以負擔，才可做下去。