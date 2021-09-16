小兒異物哽塞怎麼辦 官田消防分隊拍片宣導急救知識

為推廣救護相關知識，台南市消防局各分隊經常配合時事自拍影片宣導各種主題，官田消防分隊最近推出小兒異物哽塞及急性心肌梗塞急救影片，讓民眾了解急救程序，珍惜救護資源。

官田消防分隊宣導承辦人林建豪表示，小兒異物哽塞是緊急且致命的情況，影片中家長慌張將異物哽塞的小嬰兒抱進消防分隊，且催促隊員將小孩送醫，隊員除安撫家長，技術員也以小兒異物哽塞排除方法救回小孩一命。

林建豪呼籲民眾，遇到緊急狀況時切勿催促救護人員趕快送醫，應相信救護人員判斷及處置，這樣才是對患者有助益的。

此外，急性心肌梗塞亦是容易忽略的隱形殺手，早期徵狀可能與胃食道逆流相似，官田消防分隊以有趣的電視廣告、詼諧的拍攝手法來加深民眾的印象，影片中為患者施作12導層心電圖來早期發現心肌梗塞的病人，並將其送到可以處理的醫院。

第2救災救護大隊大隊長丁春能強調，12導層心電圖配備讓救護人員可以早期發現確診，並將患者送達適當的醫療院所，目前第二大隊所屬分隊均有配置12導層儀器。