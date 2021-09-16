新北市16日新增2例確診個案，1例是板橋幼兒園負責人，1例是與幼兒園無關的洗腎患者，新北市長侯友宜表示，目前幼兒園事件穩定控制中，市府會持續監督，做好掌控；由於負責人是第二層匡列者，隔離時間較短，卻在解隔後確診，衛生局長陳潤秋表示，會跟中央反映，是否針對個案討論隔離時間。

侯友宜表示，幼兒園負責人是在解隔離第2天陰轉陽，市府立即匡列接觸者12人，家人PCR當天結果出爐都是陰性，目前也都已集中隔離。

侯友宜說，另案是家住板橋的長者，Ct值38，他是洗腎患者，因為身體另有疾病就醫前採檢確診，但Ct值非常高，不具傳染力，所有接觸者採檢也都是陰性，只要快速控制好，疫情就不會擴大。

陳潤秋表示，幼兒園負責人行動不便已鮮少參與管理，屬於第二層接觸者，他因為行動不便沒有外出，第二層密切接觸者隔離時間約5天左右，但真正天數會依照實際狀況調整，會再跟中央反映是否要針對個案狀況時間調整。