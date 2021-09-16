新竹市議會民進黨團及綠黨議員16日上午在黨團辦公室開記者會，針對綠黨日前針對竹竹合併民意支持度之下，兩題目喊話新竹縣長楊文科，是否仍支持竹竹合併升格第七都？對於民調有何看法？不過有國民黨市議員質疑，新竹市議員質詢新竹縣長不合規範，新竹縣的民進黨議員態度低調也費人猜疑。此外，台灣民眾黨立委高虹安也表示，民調僅詢問竹竹民眾，未納入苗栗縣民意見，自然得出竹竹合併支持率高、竹竹苗合併支持低的情況。

根據綠黨近日公布的民調，大新竹地區的民眾有高達7成知悉升格議題，過半數支持大新竹升格，民進黨新竹市議員李妍慧、曾資程、陳建名、施乃如、鄭美娟、劉康彥、綠黨市議員劉崇顯召開記者會，希望楊文科與國民黨能正視民意，「是否支持竹竹合併第七都？對民意高度支持有什麼看法？」盼楊文科溝通協調黨內同志，共同促成新竹先行升格第七都。

不過新竹市議會國民黨團總召陳慶齡指出，新竹市議員跨過頭前溪「質詢」縣長楊文科，根本是撈過界，為何不是新竹縣民進黨籍議員發聲？日前新竹縣市大小綠集合頭前溪發動宣講竹竹合併議題，現場也不見新竹縣民進黨籍縣議員出席，竹市熱、竹縣冷，竹縣市民進黨黨內未整合共識就要強推竹竹合併，費人猜疑。民進黨議員願意做這些聲明，是真的配合地合地方需求？還是配合林智堅需求？

此外，加上林智堅屢屢強調要跟楊文科分進合擊，拋出議題已10天，陳慶齡批林智堅有空到處上媒體受訪，竟沒空與楊文科好好談談，兩人在沒有直接溝通取得共識之下，如何分進合擊？

針對綠黨民調，高虹安則表示，現行的縣市行政架構由來已久，新竹地名更是歷史源遠流長，無論新竹縣民、市民的「新竹認同」度自然都相當高。如果在考慮爭取資源、共同生活圈的面相上，認為要竹竹合併的心理障礙是較小的。

不過高虹安也發現民調母體只有新竹縣市民眾，並沒有把苗栗縣民納進來，但題目設計卻又問了贊同不贊同苗栗併進來，如此結構與問法下的民調，自然容易得出竹竹合併支持率高、竹竹苗合併支持低的情況。

高虹安認為無論未來行政區如何畫分，都希望不要政治操作、因人設事，重點是兼顧整體國土規畫的合理發展，以及為地方爭取更多資源與權益。現階段在未合併升格前，鼓勵共同生活圈但跨縣市與行政區的首長，在治理機制上建立更緊密的合作，包括颱風假、防災機制、交通網等議題上密切合作，才能造福地方鄉親。