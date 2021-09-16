美國體操天后拜爾斯(Simone Biles)在8月結束的東京奧運退出多項賽事，最後僅抱回1銀1銅，對她的身手來說成績相當不佳，不過莫名的退賽總有原因，但在東京奧運期間她都避而不談，此舉也引起外界諸多猜測，而就在奧運即將結束時她親自公佈了答案。

心緒不寧的她在台灣時間8月3日晚間仍在平衡木摘得銅牌，這是她本屆奧運唯一參賽的個人項目。這次她接連退賽也讓大家好奇到底怎麼了，接著8月6日左右傳出她是因受到心理疾病影響所導致，而她在8月4日參加脫口秀時說明了一切。

她認為多年前隊醫納薩(Larry Nassar)的性侵事件仍讓她耿耿於懷，確實影響到她參賽的慾望和心情。不過就在答案都揭曉之後，事情仍未告一段落，今天稍早拜爾斯出席美國國家聽證會，她邊流淚邊指稱美國聯邦調查局(FBI)對此事件延誤搜查。

當時隊醫納薩性侵事件震驚體壇，他在2018年被爆濫用職權性侵超過156名女孩，並曾涉及強姦、猥褻300多位運動員，而當時在美國體操代表隊的拜爾斯正是受害者之一，納薩被法院判處包含175年有期徒刑等多項罪刑，但如今這件事仍深深影響著受害者。

In emotional testimony before a Senate committee star US gymnast Simone Biles blames "an entire system that enabled and perpetuated" sex abuse.



"The organizations created by Congress to oversee and protect me as an athlete... failed to do their jobs." https://t.co/4XH2uT576a pic.twitter.com/IVcyhpeswv — CNN (@CNN) September 15 2021

在今天聽證會拜爾斯出面作證並落淚說：「我責怪納薩，我也責怪整個系統促成了他進行的虐待。」而她所說的「延誤搜查」都是真的，因據美國司法部督察長霍羅威茨(Michael Horowitz)在近120頁報告表示，FBI未能迅速回應對納薩指控，導致有70名女性因拖延逮捕他受到影響。