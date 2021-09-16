美國體操天后拜爾斯(Simone Biles)在8月結束的東京奧運退出多項賽事，最後僅抱回1銀1銅，對她的身手來說成績相當不佳，不過莫名的退賽總有原因，但在東京奧運期間她都避而不談，此舉也引起外界諸多猜測，而就在奧運即將結束時她親自公佈了答案。
心緒不寧的她在台灣時間8月3日晚間仍在平衡木摘得銅牌，這是她本屆奧運唯一參賽的個人項目。這次她接連退賽也讓大家好奇到底怎麼了，接著8月6日左右傳出她是因受到心理疾病影響所導致，而她在8月4日參加脫口秀時說明了一切。
她認為多年前隊醫納薩(Larry Nassar)的性侵事件仍讓她耿耿於懷，確實影響到她參賽的慾望和心情。不過就在答案都揭曉之後，事情仍未告一段落，今天稍早拜爾斯出席美國國家聽證會，她邊流淚邊指稱美國聯邦調查局(FBI)對此事件延誤搜查。
當時隊醫納薩性侵事件震驚體壇，他在2018年被爆濫用職權性侵超過156名女孩，並曾涉及強姦、猥褻300多位運動員，而當時在美國體操代表隊的拜爾斯正是受害者之一，納薩被法院判處包含175年有期徒刑等多項罪刑，但如今這件事仍深深影響著受害者。
在今天聽證會拜爾斯出面作證並落淚說：「我責怪納薩，我也責怪整個系統促成了他進行的虐待。」而她所說的「延誤搜查」都是真的，因據美國司法部督察長霍羅威茨(Michael Horowitz)在近120頁報告表示，FBI未能迅速回應對納薩指控，導致有70名女性因拖延逮捕他受到影響。
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