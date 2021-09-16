綠黨民調過半新竹人支持合併 楊文科：不予置評 15:282021/09/16 中時 莊旻靜 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新竹縣長楊文科對民調結果不予置評。（本報資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 依據綠黨的民調，有過半新竹人支持新竹縣、市合併升格，新竹縣長楊文科16日早上出席新竹縣警察局分局長交接儀式時表示，他必須先看是哪家公司做的民調、以及民調的內容、題目怎麼詢問，對於結果，「我不予置評」。 對於新竹市長林智堅頻頻接受媒體專訪，暢談大新竹合併的議題，新竹縣政府也指出，縣府已於11日舉辦竹竹苗合併升格會議，會中也有6點共識，縣長不再回應林智堅接受媒體訪談的內容。 影》撤銷移送考紀會後 張亞中現身吐心聲：「論文門」絕對要查 血液庫存拉警報 新竹縣府前廣場捐血獲迴響 #民調 #新竹人 #綠黨 #過半 #楊文科 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新竹縣市合併最新民調出爐 他痛批林智堅：吃相究竟要多難看 13:072021/09/16 政治 死800多人 柯嗆就是跟陳時中有關 04:102021/09/16 焦點要聞 國民黨主席選舉最新民調 傳張亞中暫居第一 14:252021/09/16 政治 柯尋合作選總統 趙稱民調決定 04:102021/09/16 政治要聞 神舟十二號載人飛船 今撤離太空站組合體 10:162021/09/16 兩岸 憂淪亞太邊緣人 綠委喊今年力拚加入CPTPP 12:242021/09/16 政治 民調過半支持大新竹合併！林智堅：郎有情、妹有意 祝福我們 10:482021/09/16 政治 江啟臣第4波競選影片 資深黨員力挺他「踏實、誠信、有魄力」 10:382021/09/16 政治 史話》台灣禁播的電視劇──陸劇如何演台灣（一） 00:002021/09/16 兩岸史話 日本大廠牛奶包裝藏2細節 台人愣：真的很會 14:252021/09/16 生活 雕塑大師抗病魔 李龍泉創作不輟 04:102021/09/16 地方新聞 政治熱門新聞 朱學恒送花酸謝志偉 蔡英文出手了？羅智強：真打到民進黨痛處 - 政治 以神祕嘉賓身分表態支持朱立倫 趙少康：競爭不要變鬥爭 - 政治 陳時中新金句「不然台灣無法走在最前面」 引爆網公憤：這人瘋了 - 政治 影／阿北火大跟中央拚了 柯宣布：北市五倍券「拿5000元回饋」 - 政治 2022高雄市長選戰 他點名藍軍2戰將「強中之強」 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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