依據綠黨的民調，有過半新竹人支持新竹縣、市合併升格，新竹縣長楊文科16日早上出席新竹縣警察局分局長交接儀式時表示，他必須先看是哪家公司做的民調、以及民調的內容、題目怎麼詢問，對於結果，「我不予置評」。

對於新竹市長林智堅頻頻接受媒體專訪，暢談大新竹合併的議題，新竹縣政府也指出，縣府已於11日舉辦竹竹苗合併升格會議，會中也有6點共識，縣長不再回應林智堅接受媒體訪談的內容。