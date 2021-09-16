新北淡水66歲翁患慢性病 接種莫德納2個月後死亡 15:282021/09/16 中時 陳慰慈 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市接種疫苗死亡案例，16日再添1人，新北市通報累積統計共146例。（示意圖／達志影像） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市接種疫苗死亡案例，16日再添1人，新北市通報累積統計共146例，個案死因是否與疫苗有關將由中央「預防接種受害救濟審議小組」審議認定。 新北市衛生局表示，淡水區通報66歲男性，身患慢性阻塞性肺疾病，7月12日接種Moderna，7月13日至7月14日輕微發燒，7月15日至9月12日作息正常，9月13日死亡。 莫德納第2劑明開打 陳時中：75歲以上長者優先 等嘸第2劑 衛福部出招混打高端 台大、長庚將進行臨床試驗 #新冠肺炎 #台灣 #慢性病 #接種 #新北市 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 官員打好打滿 在野轟蘇玩數字遊戲 04:102021/09/16 焦點要聞 300多萬人等不到莫德納 運將怒飆蔡政府髒話 12:032021/09/16 政治 搶救莫德納孤兒 他痛批蔡政府真在等高端 網轟：謀財害命 07:592021/09/16 政治 巴西總統堅決不打疫苗 可能被禁足聯合國大會 10:072021/09/16 國際 莫德納將到貨 他嗨喊「終於可以打了」 鄉民酸：太傻 11:492021/09/16 生活 柯文哲「4字」狠揭蔡政府疫苗採購計畫 網友看呆了 10:202021/09/16 政治 莫德納保護力隨時間漸減 秋冬突破性感染恐大增 14:292021/09/16 國際 莫德納要來了 108萬劑明天抵台 10:252021/09/16 生活 108萬劑莫德納疫苗明扺台 政院曝施打計畫：間隔滿十周長者可施打 12:142021/09/16 政治 108萬劑莫德納明天來 蘇稱：8月底前到貨1000萬劑「已超標」 12:292021/09/16 政治 趙少康批混打高端是狗急跳牆 陳時中回應了 14:492021/09/16 生活 生活熱門新聞 颱風「電母」最快中秋連假生成 今明午後防大雨 - 生活 好心收留家門口的小雞 2個月後送養爆驚人身價 - 生活 桃機確診者曾到一蘭拉麵 採檢結果出爐 - 生活 桃勤女清潔員確診Delta新北足跡曝光 全在這一區 - 生活 氣象局曝中秋連假天氣 颱風最快周日生成 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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