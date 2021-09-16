新北市接種疫苗死亡案例，16日再添1人，新北市通報累積統計共146例，個案死因是否與疫苗有關將由中央「預防接種受害救濟審議小組」審議認定。

新北市衛生局表示，淡水區通報66歲男性，身患慢性阻塞性肺疾病，7月12日接種Moderna，7月13日至7月14日輕微發燒，7月15日至9月12日作息正常，9月13日死亡。