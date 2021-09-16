2年前演出電影《雞不可失》的前韓國小姐李荷妮昨(15日)出席新劇《雙面超女One The Woman》發布會，首次挑戰一人分飾兩角的她，劇中因意外一夜之間從「不良檢察官」趙妍珠變成「端莊優雅」的財閥繼承人姜美娜。兩種不同個性的角色，讓李荷妮演起來非常過癮，在記者會上她自認為比較像「優雅」的姜美娜，但同劇演員一致認同她就是趙妍珠本人。

趙妍珠身為檢察官卻不在乎外在眼光，她的座右銘：「有錢好辦事，做對自己有利的事。」但被害者的權利也不容忽視，是個亦正亦邪的角色。李荷妮表示：「因為趙妍珠的戲分大概佔了整部劇的90%，有時候無法說出口的話，都可以透過趙妍珠這個角色做宣洩。演出時常常想『如果有人能像這樣替我說話就好了』，劇中有很多類似這樣的情節能讓觀眾看得很過癮，消除鬱悶心情。」此劇也是李荷妮繼《熱血司祭》後再次扮演檢察官，被網友稱為是升級後的黑社會版檢察官。

記者會上導演崔英勳說到：「李相侖是讓人看著就覺得很踏實、值得信賴感的演員，呈現了角色神秘的一面之外，本色出演的浪漫眼神也非常地吸引人。」劇中，李相侖飾演因父親突然去世而被奪走繼承人身分，重新白手起家後爲了復仇再次回到韓國的韓勝旭。李相侖自認與韓勝旭的相似度只有30%左右，韓勝旭是財閥，個性也比較成熟，引起現場一陣大笑。

陳瑞妍在電影《毒戰》中因精湛演技，獲得到了韓國「大鐘獎女配角獎」，這次在《雙面超女One The Woman》飾演財閥千金韓成惠，因爲自己是女性而無法接班家族企業後，爲了戰勝弟弟們，做了很多努力，她的座右銘：「如果在自己的道路上遇到阻礙，會不擇手段地踩著。」並與發生事故後完全變成不同人的姜美娜（李荷妮 飾）處處發生衝突，形成了對立。

陳瑞妍說：「好久沒當有錢人穿漂亮衣服了，很開心也很幸福。雖然是喜劇，但我在劇中是優雅反派角色，不會隨便發脾氣，也不能搞笑，所以有點遺憾。韓成惠看起來像反派，但實質上來說卻不是反派，只是為了守護自己的東西，以及不想倚靠他人活著。」

以「失去記憶」作為故事的起點，結合搞笑、動作、懸疑、人性、上流生活、婆媳問題等多向題材的雙面人生喜劇《雙面超女One The Woman》於2021年9月22日起，於中華電信MOD戲劇199專區，同步韓國上架。10月9日起，每周六日晚間八點半在龍華偶像台MOD353，全台首播。