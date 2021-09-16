曾文溪畔甜根子草花開了。（劉秀芬攝）

曾文溪畔甜根子草花開了。（劉秀芬攝）

大內石仔瀨社區以甜根子草製作的手抄紙筆記本。（大內石仔瀨社區提供／劉秀芬台南傳真）

大內石仔瀨社區以甜根子草製作的書籤。（大內石仔瀨社區提供／劉秀芬台南傳真）

每年9月至11月是台南大內區曾文溪畔甜根子草花開季節，公所前年起舉辦甜根子草花季活動，同時推廣大內酪梨農產、在地旅遊，今年因上半年乾旱，6月起又連續大雨、水庫放水，靠近河道的甜根子草被大水沖走不少，目前花況不如往年，公所決定停辦甜根子草花季活動，改推社區營造成果分享活動。

台南曾文溪畔甜根子草分布區域極廣，沿岸多處可見，大內區大內橋附近堤防因交通、停車方便，賞花也近，又可順遊大內景點，每到秋冬花開時節，成為遊客拍照打卡熱點。

大內區公所前年起於10月初秋高氣爽時推出甜根子草花季音樂會活動，除了熱鬧市集，還有精彩音樂會，甜根子草手抄紙DIY體驗，順道推廣酪梨料理、在地旅遊，一次滿足遊客視覺、聽覺及味覺享受，成功打出知名度，去年也再度辦理，台南市長黃偉哲也到場拍照打卡。

大內區區長李義隆表示，今年因為疫情關係，許多活動都停辦，或是配合防疫縮小規模，公所觀察今年溪畔甜根子草花開情形不如預期，決定停辦花季活動一次，改在10月下旬與大內南瀛天文館攜手，推出大內各社區的營造成果展，結合天文教育，要給遊客不同於以往市集活動的新鮮感。

大內區居民表示，雖然甜根子草花開得較往年稀疏，但從遠處望去還是有如白茫茫雪花在風中搖曳，近日已有很多遊客前往賞花拍照。李義隆說，花季活動取消了，10月下旬還有社區營造成果展，歡迎遊客到大內賞花，可順遊大內彩繪村、看月世界地形、買農特產。

大內石仔瀨社區表示，社區以甜根子草發展出許多手工藝品，有手抄紙、手縫書、紙筆袋、御守、飲料提袋、錢包袋、染布、紮染等，並可提供甜根子草手抄紙DIY體驗，製成書籤、明信片，有興趣遊客可向社區預約旅遊導覽及體驗。