台東實物銀行「夢享柑仔店」16日啟用。（蔡旻妤攝）

台東實物銀行第1間實體店鋪「夢享柑仔店」16日正式啟用，縣長饒慶鈴期望讓弱勢民眾自選所需物品，也透過在柑仔店的互動，讓他們能夠回歸社會和人群；盼藉縣府與社區、民間企業、社福團體的合作，關懷照顧更多縣內弱勢族群。

儀式由牧心慶豐收舞蹈揭開序幕，饒慶鈴及來賓手持大型鑰匙一同打開愛心大門，象徵柑仔店啟用及匯集各界的愛心與能量。縣府透過實物銀行運用各界捐贈資源，發放給縣內弱勢家庭，關懷受助家庭的需要，為擴大開啟更多元的服務，因此打造實物銀行實體店鋪。

饒慶鈴表示，安居家園共有43戶，分為南、北棟，原本縣府有意在1樓空間招商，提供住戶做生意，後因疫情關係等因素而暫緩，經研商後由於台東實物銀行在現有基礎上發展多元服務模式，因此，規劃今日啟用的夢享柑仔店，除提供一般生活物資以外，也帶動社區居民互動，打造共好共享社區。

社會處說明，夢享柑仔店善用各項資源整合與創新服務，提供多元服務包括「自由選物好自在」，有別以往的配送方式，服務使用者可自行選擇所需要的物品，並透過許願箱讓大家表達對物資的想法與需求；「惜食冰箱好幸福」增設冰箱放置冷藏蔬果與即期食品；「回饋付出好感恩」，對於有能力付出的使用者，提供社區環境清潔、柑仔店物資整理上架等服務機會，回饋社區及獲得柑仔店物資兌換點數。

社會處長陳淑蘭提到，夢享柑仔店也邀請社福團體共同加入，辦理1日公益商店，展示販售社福團體自製產品，藉此讓民眾一起支持社福團體。今年受到疫情衝擊，大大影響民眾生活，實物銀行也擴大紓困，自5月開始至8月底，共計發送1482箱台東TT惜福箱，而夢享柑仔店就是要提供延續性支持服務服務，讓社會安全網更綿密，歡迎社會大眾與企業共襄盛舉，一同守護弱勢家庭與個案。