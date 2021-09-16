連鎖咖啡品牌路易莎咖啡(2758)將於明（17）日以參考價118元登錄興櫃，今（16）日舉行興櫃前業績發表會。董事長黃銘賢表示，雖然今年獲利受疫情影響而衰退，但隨著疫情趨穩，下半年營運可望逐步回溫，全年營收將維持成長，目標明年營收恢復成長達3成。

創立於2015年的路易莎咖啡目前實收資本額2.04億元，全台包括籌備中的門市共524家，包括直營145家、加盟379家，並設有烘豆、麵包、烘焙、餐食等6間食品工廠及1座物流中心。2019年首度插旗海外、進軍泰國開出首家門市，目前在泰國有4家門市。

在積極展店帶動下，路易莎咖啡2020年合併營收19.77億元、年增達30.32％，毛利率自50.03％升至52.64％。雖然營益率自11.15％降至9.85％，但歸屬母公司稅後淨利1.57億元、年增達14.57％，每股盈餘（EPS）9.29元。

受疫情三級警戒衝擊，路易莎咖啡2021年上半年合併營收9.17億元、年增1.13％，但毛利率51.87％、營益率3.59％，低於去年同期53.13％、9.49％。歸屬母公司稅後淨利0.27億元、年減達59.75％，每股盈餘1.37元，低於去年同期4.39元。

路易莎咖啡8月自結合併營收1.42億元，月增17.45％、年減17.12％，累計前8月合併營收11.79億元、年減5.54％。不過，前7月自結稅後淨利0.47億元、每股盈餘2.37元，以此推算7月單月稅後淨利便達0.19億元、每股盈餘達1元，營運表現顯著回溫。

路易莎咖啡創辦人兼董事長黃銘賢表示，疫情使得預備人力無法投入新店，相關成本增加導致上半年獲利衰退、前8月營收小幅衰退，但隨著疫情趨穩，下半年營運可望逐步回升，全年營收仍可望維持成長，明年營收成長目標達3成，重返去年水準。