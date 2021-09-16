全球掀起搶購晶片潮，帶旺台灣半導體產業，聯發科(2454)看好未來業務展望，宣布擴大在台招募，釋出逾兩千名職缺，並首度提供轉職專業人士在今年10至12月報到者，依資歷加發限時報到獎金15至25萬元不等，以優渥條件延攬優秀轉職人才，激勵理工相關人才提早加入。

疫情推動全球加速數位轉型，市場對於晶片需求增加，工研院預測今年半導體產業總產值年成長率高達18.1%，優於全球半導體業平均水準，其中IC設計業全年受惠5G智慧型手機、Wifi、高效能運算、物聯網等各類消費性電子銷售暢旺等帶動，台灣IC設計業產值將首度突破兆元，較去年成長30.5%，勝過IC製造14.8%及封測9.8%，是半導體中驅動力強勁。

根據證交所發布非主管級員工薪資，平均薪資以IC設計產業表現最佳，其中龍頭公司聯發科多年來位居業界前茅，每年提撥盈餘做為員工分紅，具體實踐勞資利潤共享的永續精神，去年度非主管職員工平均年薪高達308萬元。

聯發科各產品線全面成長，加上5G布局策略及時機掌握符合市場趨勢，徵才對象主要涵蓋通訊、計算、多媒體三大核心技術領域，包括、電子電機、電信通訊、資工資管及機械物理數學等相關理工科系，對行動通訊、智慧家庭、無線連結技術、物聯網及人工智慧等應用有興趣的好手加入公司。另外，聯發科致力提供優質工作環境與福利，除了開辦竹科最大、占地600坪企業附設幼兒園，讓同仁兼顧工作與家庭照顧，另外，在台灣十棟辦公大樓均提供健身房等設施，並提供優於法令的休假制度，打造健康樂活的工作場域。