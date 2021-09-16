國內今新增2名本土個案，其中1人為新北幼兒園員工（案16221）。中央流行疫情指揮中心今公布其Ct值為16，已解隔離2天。指揮中心研判個案是在隔離前染疫，潛伏期約1周。由於個案初步是被列在第2層接觸者，指揮官陳時中表示，未來的接觸者匡列需要更嚴格。

案16221為70多歲女性，9月5日因幼兒園感染事件由衛生單位安排至其他場所隔離，隔離期間及隔離期滿前採檢結果皆為陰性，且均無症狀，9月12日解除隔離，9月14日因喉嚨痛就醫採檢後，今日確診；目前已匡列接觸者2人，均列居家隔離，其餘接觸者匡列中。

針對此案，陳時中表示，個案本身行動不便，當初和新北市衛生局開過一次會，我們的共識是說接觸者需擴大匡列，以家戶為單位，新北市也照著這樣去做。由於此案行動不便，匡列的時候認為接觸情況低，列在第2層接觸者，採檢2次陰性後，便解除隔離，返家自主健康管理。

陳時中表示，個案回家的2天都沒有外出，目前親密家人都是陰性，家屬已進入居家隔離。他也坦言，接觸者的匡列需要更嚴格，病毒不是你坐著不動就不來找你，原以為匡在第2列就足夠，但可能不夠。

發言人莊人祥解釋，這名個案屬於接觸者的密切接觸者，因此一開始把他當作第2層來匡列，比照確診個案的同學家長，採「預防性隔離」，只要第1圈採完，本身2採陰性，即可返家自主健康管理。對於指揮官所說的「接觸者的匡列要更嚴格」，他表示，意思是一開始歸類的時候會更嚴謹，因需要主觀的判斷，必須把資料搜集得更全再歸類。

醫療應變組副組長羅一鈞表示，此案曾在7月中打過1劑莫德納，Ct值16，研判可能是隔離前在幼兒園接觸到人或環境而感染。個案的潛伏期較長，算起來大概1周左右，但仍符合我們對這個病毒的了解。目前此案的定序還未出爐，但從流行病學的關聯性來說，會將其當作印度變異株（Delta）來處理。