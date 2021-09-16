萬眾矚目的蘋果發表會15日登場，尤其是iPhone 13更是掀起各界熱議，不過日前就有眼尖網友發現iPhone的邊框有個「神祕區域」，不禁好奇有何特殊用意，貼文一出隨即掀起熱議，更有內行人出面解答，直言「美國的才有！」

原PO日前在Dcard以「iPhone邊框神秘區域」為題，PO文指出，瀏覽了網路上最新釋出的iPhone照片卻發現，機身邊框的電源鍵下方竟有一個霧面的「神秘區域」，讓他百思不得其解，不禁納悶表示「有人也好奇這到底是做什麼用的嗎？不是SIM卡槽，是右側邊框的凹槽」。

iPhone機身邊框的電源鍵下方，有一個霧面的「神秘區域」，讓原PO百思不得其解。（圖／翻攝自《Dcard》）

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言猜測「5G天線」、「當然是側邊指紋辨識模組啊」、「吸apple pencil吧」、「這是12？我的12右邊沒有這種東西啊」。

對此就有內行網友解答，直言這是「mmWave」（毫米波天線），「台灣用的是sub6通信協定，mm是美國用的」、「只有美國機型有這個東西，台灣的機型都沒有」、「上一代12pro max就有了」。

事實上，原PO所指的「神秘區域」是支援5G毫米波（5G mmWave）所設計的版本，但是目前iPhone 13在mmWave上依然和iPhone 12相同，僅限於美國市場，台灣消費者入手的機型並不會有此設計。