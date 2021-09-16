大葉大學團隊到永樂商圈拍攝店家故事。（大葉大學提供／謝瓊雲彰化傳真）

中秋連假不烤肉、又怕去景點區人擠人群聚，不妨來趟在地輕旅行，大葉大學攜手田中、田尾和彰化市永樂商圈，周末舉辦走讀老街商圈活動，邀大家一起來賞古蹟、品美食、玩藝術。

大葉大學創新育成中心打造「「田彰百家葉」商圈品牌，首發活動將在18日登場，「i上美好永樂」邀請民眾來永樂街逛街、闖關，另外周末兩天也有「漫遊老街走讀田中」半日付費輕旅行遊程，藉此稍加釋放因疫情所帶來的緊張情緒。

育成中心主任吳建一表示，經濟部中小企業處鼓勵大學攜手在地產業，中心主導「彰化縣在地產業創生機構聯盟」，今年起串聯田中、田尾、永樂三個商圈，邀請擁有街區串連豐富經驗的策展人黃米露、插畫藝術家丁原生，及大葉觀光旅遊學系洪榮澤師生團隊，在網路社群打造「田彰百家葉」新形象。

師生團隊實地走訪商圈店家，進行拍攝、訪談，再透過FB、IG等社群展開數位行銷，從中協助產業開發新技術、新產品；因應疫情對各產業的衝擊，育成中心也輔導在地商圈重新擦亮金字招牌，詳情都可追蹤「田彰百家葉」臉書粉絲專頁即時動態。

永樂商圈發展協會理事長鍾正軒指，「i上美好永樂」讓我們LINE在一起系列活動為期一個月，中秋連假第一天、18日下午，將在慶安宮前廣場熱鬧登場，結合永樂商圈官方[email protected]，活動期間參與免費闖關遊戲，前1000名完成LINE集點任務就能兌換50元永樂幣。

另外，田中觀光商圈發展協會也在18、19日推出「漫遊老街走讀田中」，依騎單車、步行共分為3條路線、6場次，由協會人員引領大家深入入純樸小鎮，看日治時期的老車站、油行、老布莊與宮廟，走進八堡圳綠色廊道聆聽溪水、看稻浪，一起拋開塵囂，輕裝漫活。