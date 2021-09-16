中央要發行的五倍券即將上路，桃園市長鄭文燦16日宣布，桃園要再推出「桃園好市乘雙券」，市府撥款1.4億元經費加碼，民眾上網登記可抽籤讓振興券金額變更大，有200元換400元、500元換1000元，1000元換2000元，5000元換1.2萬元，總計將有23.1萬的名額。

鄭文燦表示，針對中央發行五倍振興券，市府推出2個桃園加碼方案，第1個方案為「桃園好市乘雙券」，200元換400元有10萬名額、500元換1000元有10萬名額、1000元換2000元有3萬名額，最大獎5000元換1.2萬元則有1千名額，待中央五倍振興券10月8日發放後，將開放民眾上網登記抽籤，雖然抽獎名額不限桃園人，但前提必須要在桃園消費，希望讓雨水落在桃園。

另外第2個方案則是先前已公布過的「數位桃園plus1000」，鄭文燦說，市府與悠遊卡、一卡通及第一銀行合作，採市民卡抽獎方式，加碼名額各1萬人，抽中民眾在桃園消費用完5000元，會自動加碼1000元，有些甚至會加碼至1300元。

鄭文燦指出，這2個桃園加碼方案預算都已核定，可讓10月的振興計畫變非常多元，一定會讓商家感受到，不僅如此，夜市、商圈、觀光工廠、休閒農場等都有自行加倍送的優惠計畫，希望10月能恢復買氣。