一連兩批疫苗明天到貨，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，最近都有不同的疫苗同時在施打，以造冊或預約的方式，可能都會並行，希望把疫苗涵蓋率衝高。截至昨（16日）全國累計接種1270萬8428劑，疫苗人口涵蓋率48.97％，劑次人口比54.19％。

陳時中表示，這段時間疫苗進貨相對多，我們的政策就是疫苗到就盡快施打，希望把涵蓋率衝高；最近都有不同的疫苗同時在施打，造冊跟預約不同的方式可能都會並行，希望把效率能夠提高。他統整目前國內疫苗到貨共1730萬劑，截至前天共打了1250萬劑，剩下大概500萬劑會安排這段時間都來打，AZ和莫德納以第2劑居多，BNT則作為第1劑使用。

AZ疫苗方面，第八輪9月15日開始至23日，打第1劑的預約人數大概24萬，打第2劑的造冊人數110萬；莫德納方面，9月17日起由地方政府依造冊提供75歲以上長者打第2劑；BNT疫苗將在第九輪開放接種，目前針對18到22歲、65歲以上，以及40歲以上第九類對象，詳細數目等到比較近的時間再仔細計算，希望能夠提供更多的人更快施打；高端疫苗則是在第九輪開放第2劑民眾施打。

陳時中指出，目前我國可以掌握的疫苗約為4717萬劑，包括110年購置與企業、友邦捐贈的疫苗，另外已簽訂總計3500萬劑的莫德納次世代疫苗，兩者加起來大概有8217萬劑；如果未來真的有接種3、4劑的必要，採購上都已經有準備，也會考慮各種疫苗供貨情況及面對變異株的效果，我們跟AZ和BNT也都有在接洽中。

指揮中心統計，昨（15日）疫苗接種20萬1189劑，其中15萬9000多為接種第2劑，疫苗疫苗人口涵蓋率48.97％，劑次人口比54.19％。