第九屆海青節兩岸高校創新創業設計大賽決選出爐，台中科技大學的學生展現設計能量為台灣爭光。（主辦單位提供）

第九屆海青節兩岸高校創新創業設計大賽決選出爐，台中科技大學商業設計系沈蓉兒、李蘊琪、詹榮君三位同學的參賽作品“再生の藝”榮獲一等大獎，再次展現台中科技大學學生設計能量、為台灣爭光。

主辦單位指出，這次海青節兩岸高校創新創業設計大賽，從4月30日在兩岸大專院校開始徵稿，共計來自海峽兩岸439位學生參賽，投稿作品280件，包含大陸文創組140件、台灣文創組75件、創新創業組54件。

決賽於7月28日舉行三天，依得分高低決選出前20名獲獎作品，除台中科技大學商業設計系獲大獎，中國科技大學范心瑗同學、雲林科技大學王琮綸同學也分別獲得三等獎。

主辦單位的海峽工學院長管幸生說，兩岸學生的創意設計，表達了青年學生們的交流與融合，本次大賽從作品中優選出具有「榕城福州｣象徵的「榕樹筆筒｣做為海青節大會創意樣品，讓參賽的作品從原本的設計圖轉化為實物、深具意義。

未來將繼續鼓勵兩岸青年的創意設計落地落實，推進青年創新創業。此次大賽的投稿作品類型多樣，有小巧玲瓏的創意，有地方特色的文創設計，有改善生活的家居用品，也有便利的工業設計。除20件獲獎作品外，各具特色。

管幸生期許兩岸學生們好好準備，繼續參加明年的海青節兩岸高校創新創業設計大賽，設計出更有巧思、更具創意的作品，也讓2022年兩岸青年學生的交流更緊密、情感更扎實。