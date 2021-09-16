內用禁令逐步鬆綁，台北喜來登大飯店十二廚自助餐廳自今（16）日起重迎賓客，首先全區餐檯架設「透明隔板」，餐點皆以「單人份料理」呈現，以達同桌不共食的防疫準則，廚師新鮮烹製「現點現做」美食後盛盤，精緻擺盤感受「偽單點」的高規格用餐品質，並貼心準備「個人托盤」方便客人一次選取喜愛的美味。

各餐檯區更額外增派廚師與外場人員協助點取餐，提供「無夾服務」減少取餐接觸，安心重溫「自由選餐、無限暢食」的自助餐體驗。

十二廚餐檯菜色豪華再升級，全新獻上現切果燻安格斯黑牛、加拿大雪蟹腳、海膽醬焗烤龍蝦、假日限定鮮蒸沙公沙母等頂級海陸料理，以及米其林推薦的辰園烤鴨與干貝一品雞湯等獨家美味，菜色依季節變動調整。

為吸客回流，9月30日前持2020年ITF旅展餐券用餐，飯店加碼回饋券面金額百分之二十之餐飲抵用金。此外，曾創下單日餐盒銷售超過兩千盒盛況的「大販店」，9月16日起將改至The Deli外賣店持續提供服務，販售精選餐盒、燒烤炸物、輕食沙拉、烘焙糕點及冷凍包等多樣化食品。

台北喜來登嚴守最高防疫準則，執行實聯制、量測體溫且多處放置酒精消毒液，餐廳每桌設置透明用餐隔板，維持社交桌距，並重劃取餐動線與控管人數等，讓饕客們放心享用美餚。