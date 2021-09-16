蘇姓村民撿到的「小雞」，很像普通雞，十分可愛、親人。（蘇姓村民提供）

「小雞」漸漸長大，模樣不凡。（蘇姓村民提供）

蘇姓村民把「小雞」送給草嶺生態國小飼養，該校老師認出牠的真實身分是藍腹鷴而不敢養。（蘇姓村民提供）

藍腹鷴是台灣稀有特有種，名列國鳥友來台必賞的鳥類之一。（陳清圳提供）

古坑鄉草嶺村蘇姓村民7月間在住家旁發現一隻小雞，擔心牠被車子撞到帶回家養，期間小雞吃飼料，完全不怕生，還會跳到人的手上，日前蘇姓村民想把小雞送給草嶺國小養，當場被退養，因為這隻小雞來頭不小，是保育類動物「藍腹鷴」。

雲林縣府農業處得知草嶺村民撿到藍腹鷴雛鳥很驚訝，森林保育科長張文東表示，藍腹鷴很害羞，會把巢做在山林間隱密處，人類不容易看到；牠是保育類動物，將去草嶺村接回或請飼主帶到縣政府，轉送學術單位。

蘇姓村民7月間在住家附近看到一隻小雞，動作輕盈十分可愛，擔心牠被路殺，於是收留飼養，養了2個多月，雞越來越大，考量家裡空間小，決定轉送附近草嶺生態小學飼養，該校老師一看不得了，當場退貨，因為那可是保育等級的稀有特有種藍腹鷴雛鳥。

藍腹鷳俗稱「台灣山雞」，生性害羞，警覺性高，主要棲息地在低海拔至海拔2300公尺的山地森林下層，古坑鄉山區草嶺村、樟湖村、華南村都有族群。

樟湖生態國中小學校長陳清圳表示，藍腹鷴雛鳥是褐色，可能看起來像小雞，不過可從眼線和黑頂看出差別。牠們生性怕羞，但為了覓食也可能會出現在人類常出現的地方。

陳清圳說，藍腹鷴是國外賞鳥人來台灣必看的「大雞」，據他所知，有英國、加拿大賞鳥人士千里迢迢飛來台灣，遠赴大雪山就是要賞帝雉和藍腹鷴，因為只有台灣看得到。

農業處森林保育科長張文東表示，藍腹鷴通常隱匿在山林中，能遇上藍腹鷴很幸運，不過牠是保育類動物不能任意飼養，如果是雛鳥可能有生存危機，不能隨便野放，將請飼主帶到農業處或派人上山取回轉交集集特有中心照料。