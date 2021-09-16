花蓮壽豐鄉水璉村種植有機作物認證面積達56公頃，不過鄉境幅員遼闊，加上當地小農均以誠實商店販售有機農特產品，導致能見度較低。（羅亦晽攝）

花蓮壽豐鄉水璉村有機小農市集16日正式成立，當地小農均十分樂見，盼能增加農作物的曝光機會。（羅亦晽攝）

花蓮壽豐鄉水璉村種植有機作物認證面積達56公頃，不過鄉境幅員遼闊，當地有機農特產品能見度低，壽豐鄉農會在村內沿線3處設置有機小農市集，藉整體形象整合，提高當地有機農特產品知名度。（羅亦晽攝）

位在台11線上花蓮壽豐鄉水璉村種植有機作物認證面積達56公頃，不過鄉境幅員遼闊，當地有機農特產品能見度低，壽豐鄉農會為協助小農推廣當地有機農業，在農糧署東區分署協助下，於沿線3處設置有機小農市集，盼藉整體形象整合，吸引旅人目光，提高水璉有機農特產品的知名度。

水璉村東臨太平洋，西靠海岸山脈，當地日夜溫差大，種植出來的農作物清甜可口，壽豐鄉農會2018年於該處成立有機產銷班第3班，輔導農友利用地理優勢種植有機農作物，如香蕉、柑橘類、咖啡等，目前有機認證面積約56.14公頃。

由於水璉村位處遙遠，若要將有機農特產品運送至人口密集處販售，勢必得額外付出運輸成本，加上開車到花蓮市區至少需40分鐘，產品新鮮度恐下降，因此當地農友多在台11線上，架設簡單的小鐵皮工寮，以誠實商店方式就地販賣，不過因販賣處較為分散，加上攤位上無有機認證證書，往往吸引不了民眾購買。

壽豐鄉農會為增加當地有機農特產品能見度，在農糧署東區分署協助下，串連農友攤位，於水璉村台11線23Ｋ、27.4Ｋ及29.5Ｋ等3處，設置有機小農市集，維持在地特色，以誠實商店方式運作，利用顯眼的關東旗，以整體形象化的方式，吸引遊客目光。

有機小農市集16日正式成立，有機產銷班第3班班員均十分樂見，種植有機咖啡的小農黃泰任說，自產的有機農特產品以往除擺放路旁，多靠朋友介紹或運送外地販售，市集的成立，能讓農友減少成本支出，又能增加曝光機會，一舉兩得。

壽豐鄉農會總幹事黃啟祥表示，有機小農市集其中1處據點，就在知名景點番薯寮旁，中秋4天連假將至，屆時勢必有不少遊客行經台11線，造訪美麗的東海岸，盼能藉此打響水璉有機農特產的知名度，讓這裡成為有機小聚落。