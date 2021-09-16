綠黨以民調顯示5成6新竹人支持大新竹合併升格、超過7成反對納入苗栗，國民黨籍立委林為洲說，這份問竹竹苗升格「有問過苗栗人嗎？」認為樣本不足、結果不準。對於新竹市長林智堅認為國民黨批評大新竹合併為因人設事，林為洲也反問「這樣的政治意圖還不夠清楚嗎？」

林為洲說，林智堅提出的大新竹合併本來就有政治目的，這與他個人有關，因為已經擔任兩屆新竹市長不得再連任，拋出大新竹合併議題，「這樣的政治意圖還不夠清楚嗎？」

對於綠黨所做的民調，林為洲也說，要問竹竹苗合併，但「樣本內有苗栗嗎？沒有啊！」當然支持度就比較低，因為沒有問苗栗人，「怎麼可以用別的縣市來決定苗栗要不要合併？」也因樣本不足，民調結果也就不準。

林為洲也對民調提出第2個質疑，他認為民調內未放入時辰及修法的問題，他說，大家都希望合併升格，「但有希望2022就來做嗎？」在未經充分討論下驟然合併，且要符合升格條件就必須修法，「這樣就會有因人設事的問題」。

林為洲認為，該份民調沒有將哪個時段作為合併升格的時間點當成一個題目，也不敢問民眾修法通過人口門檻的問題，然而民眾的疑慮就在於因人設事，沒將此放入題目，這份民調就「比較沒有參考價值」。