昨在全運會男子團體賽失手的東奧混雙銅牌林昀儒，今天與隊友廖振珽搭檔連過4關，決賽4比2擊敗高雄市莊智淵／孫嘉宏，幫助台北市奪得男雙金牌，並且在該項完成2連霸。

林昀儒還是不改靦腆本色，問答之間都是輕聲細語，而且總是稱讚隊友的好以及對手的厲害，也不將成功復仇的話掛在嘴邊，認為只要上場比賽就要專注在每一顆球上面，難怪會擄獲那麼多的粉絲。

林昀儒／廖振珽的組合先後擊敗雲林縣、澎湖縣選手，4強賽淘汰高雄市彭王維／楊恆韋，莊智淵／孫嘉宏同樣是3連勝來到冠軍賽。前4局雙方你來我往互不相讓打成2比2平手，關鍵第5局，林昀儒加強攻勢，廖振珽防守奏效，11比4取得聽牌機會，第6局，莊智淵／孫嘉宏無力反擊，林昀儒的金牌點發球，莊智淵回擊出界，11比5摘金。

林昀儒表示，2年前曾與廖振珽聯手參加年終總決賽，兩人的默契一直都在，去年疫情爆發後就很少與他搭檔，趁著月初的資格賽再次攜手合作，打得相當愉快。

廖振珽說，林昀儒這2年來經過國際大賽的洗禮，加上東京奧運的奪牌經歷，看得出來他更加成熟穩健許多，冠軍戰好多次都是在他的掩護下得分，假以時日林昀儒必定能在世界舞台發光發熱。