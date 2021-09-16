台灣之星開放iPhone 13預留資料後，登記情況踴躍，截至今(16)日13：00為止，整體預留資料量較去年iPhone 12同期成長3倍，顯示功能全面升級的iPhone 13系列受到果粉高度關注與期待。

由於5G開台超過一年、網路建設及涵蓋持續提升，帶動用戶換5G手機的意願增加，加上此次推出VIP老客戶專屬的預購限定優惠，雙雙帶動續約申辦意願，佔整體約6成以上。

若從地區來看，明顯以北部地區為大宗，佔比約56％、其次則為南部，佔比約33％。進一步分析專人聯繫結果可以發現，以iPhone 13 Pro/Pro Max機款最受消費者喜愛，分別佔30％及36％。

容量部分，高達近6成的消費者選擇128GB、其次為256GB；顏色方面，全新推出的天峰藍色及粉紅色最受消費者青睞、人氣最高，總計約近7成的人想選擇申辦。

除此之外，VIP老客戶於預購期間搭配指定資費申辦成功者，可享台灣之星預購限定「Anker真無線藍芽耳機(原價$5490)半價($2790)搶購資格」優惠，用新iPhone盡享高品質影音娛樂體驗。