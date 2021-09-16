金山磺港舢舨翻覆 落海男子送醫不治。（翻攝影片）

金山磺港舢舨翻覆 落海男子送醫不治。

金山磺港舢舨翻覆 落海男子送醫不治。

今（16）日午後12時50時許，新北市金山區磺港漁港出海口發生舢舨船翻覆意外，船長新北市消防局及第二岸巡隊磺港安檢所派員前往救援，47歲吳姓男子被救起時無生命跡象，經送往台大醫院金山分院急救，不幸仍宣告不治。

據了解，吳姓男子今開舢舨船出海捕魚，舢舨疑遭突來的2、3公尺大浪掀翻，附近民眾發現先將人拉上岸，但已無生命跡象，消防局獲報後趕抵，緊急將吳男送往台大金山醫院，經院方搶救仍告不治，舢舨船翻覆原因已在調查。