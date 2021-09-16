金山磺港舢舨翻覆 落海男子送醫不治 15:572021/09/16 中時 王揚傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 金山磺港舢舨翻覆 落海男子送醫不治。（翻攝影片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 金山磺港舢舨翻覆 落海男子送醫不治。（翻攝影片） 金山磺港舢舨翻覆 落海男子送醫不治。 訂閱影音： 中時新聞網 金山磺港舢舨翻覆 落海男子送醫不治。 今（16）日午後12時50時許，新北市金山區磺港漁港出海口發生舢舨船翻覆意外，船長新北市消防局及第二岸巡隊磺港安檢所派員前往救援，47歲吳姓男子被救起時無生命跡象，經送往台大醫院金山分院急救，不幸仍宣告不治。 據了解，吳姓男子今開舢舨船出海捕魚，舢舨疑遭突來的2、3公尺大浪掀翻，附近民眾發現先將人拉上岸，但已無生命跡象，消防局獲報後趕抵，緊急將吳男送往台大金山醫院，經院方搶救仍告不治，舢舨船翻覆原因已在調查。 金鐘視帝龍劭華 高雄拍戲猝逝 基隆潮境2釣客落海 1人下落不明 #舢舨船 #翻覆 #舢舨 #吳姓男子 #無生命跡象 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 龍劭華糖尿病纏身 7月24日打AZ疫苗先做這件事 21:492021/09/14 生活 桃園小客車對撞衝路樹起火狂燃 女乘客送醫不治 17:102021/09/14 社會 金門颱風天投奔自由 男搭橡皮艇偷渡 04:102021/09/13 地方新聞 桃園翁打第2劑AZ猝死 家屬婉拒送醫原因曝光 11:032021/09/16 社會 在天國喝咖啡─喜怒哀樂聚合 04:102021/09/15 藝文副刊 行人閃違停反遭消防車撞死 法院因這點判消防員6月 18:362021/09/14 社會 高雄前鎮清晨惡火 1樓夫妻命危送醫搶救 07:442021/09/14 社會 天啊！龍劭華突辭世 網震驚哀悼：才剛看完「孤味」 21:262021/09/14 娛樂 浪犬傷人1／母命喪親子新樂園 電影人促聲討行政疏失 07:082021/09/13 社會 鎖定一所小學、一家工廠 福建莆田疫情再戰Delta 09:382021/09/14 兩岸 醉漢辱警「龜兒子」竟還一頭撞破警所玻璃稱：要以死明志 09:332021/09/13 社會 社會熱門新聞 不滿教室裝監器 國小女師辭職後輕生 校長自責崩潰 - 社會 餐廳內拍愛妻照驚見詭異女孩臉 他當場閃尿揭發崩潰真相 - 社會 科技女辦公室激吻男上司1天2回 判賠1萬元原因曝光 - 社會 龍劭華遺體相驗只花15分鐘 高大成推測死因與這器官有關 - 社會 新北市議員周雅玲涉詐領助理費 遭檢調約談 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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