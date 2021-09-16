據《國防新聞》與美國有線電視新聞網等媒體報導，為在國際體系建構反陸聯盟，美國總統拜登15日宣布將分享核潛艦機敏技術給澳洲，協助澳洲建立核動力潛艦部隊。

白宮新聞稿指出，美國總統拜登、英國首相強森與澳洲總理莫里森，於美東時間15日17時(台灣時間16日5時)透過視訊，宣布成立「AUKUS」聯盟，以維持印太地區的和平與穩定。

《國防新聞》解釋，美國宣布協助澳洲打造核動力潛艦艦隊，正是新三邊安全夥伴關係的一部分內容。然而，新國防科技共享協議雖然讓西方盟國進一步聯手抗衡中國大陸，卻也讓澳洲勢必得撕毀2016年與法國簽暑、總金額高達900億澳元的潛艦合約。

※澳洲宣布柯林斯級延壽計畫

依據該合約，法國國防承包商「法國國有船舶製造企業」（DCNS）將為澳洲生產12艘梭魚級（Barracuda-class）核攻擊潛艦，以取代澳洲現有的6艘柯林斯(Collins-class)級潛艦。不過，隨著美國分享核潛艦技術給澳洲，澳洲與DCNS之間的合約勢必告終；《澳洲金融評論報》15日的報導指稱，坎培拉已宣布柯林斯級艦隊的延壽計畫，作為暫時性替代方案。

《國防新聞》分析，這是繼蘇聯發射人造衛星史普尼克(Sputnik)號之後，以及1958年美英簽署共同防禦協定以來，華府首次分享敏感的核子推進科技給盟友，而美方短期內恐怕很難再次分享這類敏感技術。

美方官員表示，這項決策將澳洲、美國與英國數個世代的國民連結起來，也是澳洲在近幾個世代以來邁出最大的戰略步伐。官員強調，AUKUS是維持西方在印太地區嚇阻的一部分，而澳洲的新潛艦在引進美方的提供技術後，隱蔽性提升、航速、續航力與存活率也上升，甚至部署時間也獲得延長，不再像過續必須頻繁地浮出水面。

官員解釋，透過敏感科技分享，澳洲將能發揮更高水平的戰力，並且取得與美軍相似的能力。

英國官員也證實，美國與英國將推動一項為期18個月的計畫，目的在於研究澳洲對核動力潛艦的需求，以及英美如何更好地滿足該需求。英官員強調，「英國建造、服役核動力潛艦已有60多年的歷史，我們將為該項目帶來深厚的專業知識與經驗」

※網路安全、AI與量子科技

除了潛艦核子推進科技化，AUKUS還將促進網路安全、人工智慧(AI)與量子科技等新興領域的合作，而這些都會特別強調三方相互操作性。不過，美國官員特別重申澳洲不打算發展核武，且致力於核不擴散機制。

美方官員認為，各方在這過程中會積極整合安全、國防科技、工業基礎與供應鏈。這去多年來努力的成果，參與各方會更清楚如何進行整合各種能力。

※技術相當敏感

就在美方與澳洲正式宣布前，澳洲高層15日先在華府與國務卿布林肯、防長奧斯汀會面；在同日晚上的談話中，拜登就宣布奧斯汀將與國務院、能源部合作，在五角大廈主導下展開美國政府相關工作。

美官員表示，美、英、澳的新夥伴關係具體細節，迄今仍處於保密階段；’不過，未來幾天將向各方與利害相關者通報其細節。

官員強調，分享敏感的核子推進科技即使是給美國盟友，也非常罕見。先前只有一次案例，畢竟這在某些方面違背美國既定做法。「這項技術非常敏感，開我們政策許多先例」。

但是，有鑑於美國與中國大陸的緊張情勢不斷升高，兩方都積極限制對方在全球影響力，美方此時有必要採取行動，向亞洲國家傳遞保證的訊號。不過，這不是針對任何國家，而是為了美國的戰略利益，維護以國際法為基礎的國際秩序，促進印太地區的和平與穩定。

※法：感到遺憾

由於法方與澳洲的合約確定成廢紙一張，法國政府在16日的聲明中表達「令人遺憾」之意。法國外交部長勒德里昂（Jean-Yves Le Drian）與法國國防部長帕利（Florence Parly）也質疑美國破壞法澳之間的協議。

法方聲明指出，就在印太地區出現前所未見的挑戰之際，美國卻選擇將法國排除在與澳洲夥伴關係之外，美方政策與所為明顯不一致，法國已注意到並感到遺憾。

美英澳之間的決策還引發紐西蘭與澳洲的緊張局勢，紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）16日宣布坎培拉的核動力潛艦將禁止進入紐西蘭水域。在後續聲明中，阿爾登補充「紐西蘭禁止我們水域出現核動力潛艦航行的立場不變；但紐西蘭歡迎英國、美國增加亞太地區參與」。

文章來源：Biden and UK to help Australia acquire nuclear submarines in new pushback on China
文章來源：Background Press Call on AUKUS
文章來源：New pact with the US and UK is set to sink Australia’s historic submarine buy from France

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