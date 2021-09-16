據《國防新聞》與美國有線電視新聞網等媒體報導，為在國際體系建構反陸聯盟，美國總統拜登15日宣布將分享核潛艦機敏技術給澳洲，協助澳洲建立核動力潛艦部隊。

白宮新聞稿指出，美國總統拜登、英國首相強森與澳洲總理莫里森，於美東時間15日17時(台灣時間16日5時)透過視訊，宣布成立「AUKUS」聯盟，以維持印太地區的和平與穩定。

《國防新聞》解釋，美國宣布協助澳洲打造核動力潛艦艦隊，正是新三邊安全夥伴關係的一部分內容。然而，新國防科技共享協議雖然讓西方盟國進一步聯手抗衡中國大陸，卻也讓澳洲勢必得撕毀2016年與法國簽暑、總金額高達900億澳元的潛艦合約。

※澳洲宣布柯林斯級延壽計畫

依據該合約，法國國防承包商「法國國有船舶製造企業」（DCNS）將為澳洲生產12艘梭魚級（Barracuda-class）核攻擊潛艦，以取代澳洲現有的6艘柯林斯(Collins-class)級潛艦。不過，隨著美國分享核潛艦技術給澳洲，澳洲與DCNS之間的合約勢必告終；《澳洲金融評論報》15日的報導指稱，坎培拉已宣布柯林斯級艦隊的延壽計畫，作為暫時性替代方案。

《國防新聞》分析，這是繼蘇聯發射人造衛星史普尼克(Sputnik)號之後，以及1958年美英簽署共同防禦協定以來，華府首次分享敏感的核子推進科技給盟友，而美方短期內恐怕很難再次分享這類敏感技術。

美方官員表示，這項決策將澳洲、美國與英國數個世代的國民連結起來，也是澳洲在近幾個世代以來邁出最大的戰略步伐。官員強調，AUKUS是維持西方在印太地區嚇阻的一部分，而澳洲的新潛艦在引進美方的提供技術後，隱蔽性提升、航速、續航力與存活率也上升，甚至部署時間也獲得延長，不再像過續必須頻繁地浮出水面。

官員解釋，透過敏感科技分享，澳洲將能發揮更高水平的戰力，並且取得與美軍相似的能力。

英國官員也證實，美國與英國將推動一項為期18個月的計畫，目的在於研究澳洲對核動力潛艦的需求，以及英美如何更好地滿足該需求。英官員強調，「英國建造、服役核動力潛艦已有60多年的歷史，我們將為該項目帶來深厚的專業知識與經驗」

※網路安全、AI與量子科技

除了潛艦核子推進科技化，AUKUS還將促進網路安全、人工智慧(AI)與量子科技等新興領域的合作，而這些都會特別強調三方相互操作性。不過，美國官員特別重申澳洲不打算發展核武，且致力於核不擴散機制。

美方官員認為，各方在這過程中會積極整合安全、國防科技、工業基礎與供應鏈。這去多年來努力的成果，參與各方會更清楚如何進行整合各種能力。

※技術相當敏感

就在美方與澳洲正式宣布前，澳洲高層15日先在華府與國務卿布林肯、防長奧斯汀會面；在同日晚上的談話中，拜登就宣布奧斯汀將與國務院、能源部合作，在五角大廈主導下展開美國政府相關工作。

美官員表示，美、英、澳的新夥伴關係具體細節，迄今仍處於保密階段；’不過，未來幾天將向各方與利害相關者通報其細節。

官員強調，分享敏感的核子推進科技即使是給美國盟友，也非常罕見。先前只有一次案例，畢竟這在某些方面違背美國既定做法。「這項技術非常敏感，開我們政策許多先例」。

但是，有鑑於美國與中國大陸的緊張情勢不斷升高，兩方都積極限制對方在全球影響力，美方此時有必要採取行動，向亞洲國家傳遞保證的訊號。不過，這不是針對任何國家，而是為了美國的戰略利益，維護以國際法為基礎的國際秩序，促進印太地區的和平與穩定。

※法：感到遺憾

由於法方與澳洲的合約確定成廢紙一張，法國政府在16日的聲明中表達「令人遺憾」之意。法國外交部長勒德里昂（Jean-Yves Le Drian）與法國國防部長帕利（Florence Parly）也質疑美國破壞法澳之間的協議。

法方聲明指出，就在印太地區出現前所未見的挑戰之際，美國卻選擇將法國排除在與澳洲夥伴關係之外，美方政策與所為明顯不一致，法國已注意到並感到遺憾。

美英澳之間的決策還引發紐西蘭與澳洲的緊張局勢，紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）16日宣布坎培拉的核動力潛艦將禁止進入紐西蘭水域。在後續聲明中，阿爾登補充「紐西蘭禁止我們水域出現核動力潛艦航行的立場不變；但紐西蘭歡迎英國、美國增加亞太地區參與」。