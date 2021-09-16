南韓31歲女星李聖經，以甜美外表與175公分的高䠷身材，成功由模特兒界轉戰戲劇圈發展，成績備受肯定，而她散發出來的女神魅力與優雅的氣質，也總被人認為她出身不凡世家。不過，近日李聖經卻在節目上自爆，自己非但不是富家女，還有一段時間都住在貧民窟，悲慘的童年生活讓現場來賓大感驚訝。

李聖經過去曾由模特兒身份出道，清新的氣質與亮麗的外表使她很快的就受到眾人矚目，轉戰戲劇圈後，更憑著精湛又自然的演技獲得觀眾喜愛。而自帶仙氣的她，無論穿什麼用什麼總是散發出「高級感」，也讓她自出道以來不斷被人認為是一名「白富美」。對此，近日她受邀演出談話性節目《SeriMoney Club》時，也首度替自己陳清這項謠言。

李聖經在節目中提到，在她4歲時，爸爸所經營的工廠因意外起火，導致家中一夕間負債累累，為了還清債務，一家人只能省吃儉用，並搬入類似貧民窟的棚屋中居住，7歲時一家4口才搬進7、8坪大的出租小公寓，一直到她高中都住在狹小的公寓中，就連同學到她家，都會驚訝表示「這要怎麼住人？」，讓她心理相當自卑；加上爸爸以前都會開一台破舊不堪的中古車來載她，讓她感到相當丟臉，因此她還要求爸爸將車停遠一點的地方，避免被同學看見。

不過，李聖經也表示，雖然童年家中經濟狀況不好，但父母卻相當樂觀，他們會將30坪大的房子與SUV車型照片貼在牆上，一家人每天對著它們祈禱並當作目標，即使擠在狹窄的空間仍每天充滿著希望，也造就她樂觀積極的個性；長大後家人也十分支持她進入演藝圈，讓她面對工作都充滿動力。

因此李聖經認為，即使自己小時候過著富裕的生活，也不一定會有現在的成就，她現在回想起來，反而更感謝當年父母給的美好記憶。而她正面的態度也讓網友忍不住大讚「真女神」、「原來她小時候這麼辛苦」、「身為她的粉絲感到驕傲」。

李聖經在節目上自曝悲慘童年，讓所有來賓感到震驚。（圖／YOUTUBE）