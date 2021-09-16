【旅遊經 編輯部報導】

全國古蹟日即將到來，在台南古蹟也是人人都愛前往的景點，如：赤崁樓、安平古堡、安平樹屋、億載金城及1661臺灣船園區等，而今年全國古蹟日又適逢中秋連假，臺南市政府文化局特別製作限量「中秋限定紀念卡」，只要在古蹟景點購票入園即可獲得，購買全票入園的前50名民眾還加贈「保生大帝益生菌果凍」1包！

安平樹屋(攝影：洪書瑱)

今(2021)年中秋連假自9月18至21日，有4天中秋連假期，台南市文化局將於5處收費古蹟，免費贈送中秋特製紀念卡。卡面設計圖像由國立臺灣圖書館授權使用，完整呈現1938年赤崁樓中秋月圓，紀念卡背面並載有出自安平縣雜記的中秋習俗，讓國人佳節來訪臺南古蹟，還能珍藏紀念卡增長知識。

中秋紀念卡

保生大帝益生菌果凍

除了有特殊意義的紀念卡，臺南還要「乎你順啦！」4天連假期間每天前50名購買全票入園的參觀民眾，文化局都將贈送「保生大帝益生菌果凍」1包，期盼國人都能獲得保生大帝的庇佑加持，護佑臺灣的肺炎疫情能早日消除退散，全民平安康泰。沒有搶到前50名購買全票的民眾也別失望，全新上市的「保生大帝益生菌果凍」，現在在臺南各大古蹟景點獨家販售！

由於中秋連假期間將有不少家庭親子檔遊客至古蹟景點遊玩，市府也特別提醒出遊民眾防疫措施不可少，提醒大家務必攜帶並戴上口罩、做好防疫措施，保護你我健康。為使民眾安心參觀，各景點場館均持續落實防疫工作，讓大家出遊多一層防護與保障。

相關訊息可至臺南市政府文化局網站(

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