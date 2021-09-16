【旅遊經 編輯部報導】

2021年「臺北市各界紀念大成至聖先師孔子誕辰2571週年釋奠典禮」將於9月28日教師節登場，由於疫情，今年僅保留祭典舉行，不開放現場民眾觀看，但提供線上觀禮，屆時民眾可以藉由官網及粉絲專頁，線上感受一場，世界上保存最完整的三獻古禮，體會一場尊師重道的文化與精神。千人祭典典禮充分體現豐富的人文美學與禮儀層次，每年聚集國際間愛好儒學之士前來共襄祭孔盛舉。今年受到嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響，配合中央流行疫情指揮中心「二級強化警戒措施」及臺北市政府最新集會活動辦理規範(室外300人以下、室內80人以下)，2021祭孔大典規劃維持如期舉行，但配合防疫規範，祭典活動將進行調整：

（一）精簡執事人員：控管參與人數在300人以下，取消各界陪祭官邀請。（二）取消民眾觀禮：避免群聚傳染疑慮，不開放民眾觀禮。（三）落實防疫措施：

1、工作人員列冊實施健康監測。2、實聯制、量體溫、手消毒、維持社交距離、全程佩戴口罩。3、祭典前、後，場地及設備進行清潔消毒。

臺北市政府民政局長藍世聰表示，雖然臺灣目前疫情趨於穩定，但全球疫情因變種病毒而加劇，今年祭孔大典為符合中央及地方防疫規範，因此往年動輒千人的大型祭典，也將進行人數控管，一方面持續傳承祭典不輟，同時兼顧全體執事人員健康安全。

今年雖取消民眾現場觀禮，民眾仍可透過直播觀賞大龍國小佾生、重慶國中樂生、開平餐飲學校饌生、資深禮生們共同努力呈現精采的古禮儀典，相關線上觀禮，可至臺北市孔廟儒學粉絲團臉書及臺北市孔廟管理委員會官網查詢及觀看。另外，臺北孔廟也同樣準備「智慧糕」，於典禮結束後，工作人員會包裝好分送給現場民眾，以「享福食」的概念，分享智慧與好運。

圖片：臺北市政府民政局提供