迎接中秋4天連假，已有不少人準備出遊，台南傳出有幼兒園業者基於防疫優先，發出防疫通知單給家長，要求若中秋連假離開台南，必須自主請假14天；業者表示，疫情期間，1個孩子染疫，衝擊的是整個園所孩子與家長，希望大家忍一忍，多數家長都認同園方採取高標防疫。

台南一名網友在臉書社團「靠北幼稚園」發文，稱兒子就讀台南某幼兒園忽然發通知告知家長，「只要中秋連假離開台南市，小孩在連假結束後就不能去上課，要自主請假14天，該名家長問，「想請問各位家長這樣合理嗎？」結果，網友大讚「園方防疫觀念很好」、「合理，保護自己也保護別人」、「有GUTS」。

台南有幼兒園業者基於防疫優先，發出防疫通知單給家長，勸導中秋連假不要到外縣市。(讀者提供／曹婷婷台南傳真)

業者今天受訪表示，發給家長的是防疫通知宣導單，不是所謂禁令，園方從疫情發生以來，也一直配合政府防疫節奏，他說，一旦有1人染疫，3、400個孩子都要停課，背後就是3、400個家庭受影響，才會祭出這樣的宣導，希望勸導大家中秋連假盡量待在原地過節，避免縣市移動。

業者說，有接獲部分家長主動告知，確實有返鄉或相關出遊計畫，園方也有但書，只要家長、小孩都做快篩，快篩陰性還是能入園所，並非強硬強迫要求家長必須請假。至於如有少數家長堅持出遊卻不吐實？園方強調，相信大部分家長素養都不錯，防疫是大家的事，希望彼此都能共體時艱。