近日一直大漲的日本股市，受到獲利回吐賣壓，16日收黑且連兩日走跌。16日的日經指數收30,323.34點，跌188.37點或0.62%。東證收2,090.16點，跌6.23點或0.30%。

自從3日日相菅義偉宣布不連任後，日股就一直在漲。Pictet資產管理認為，日本政局發展激勵日股上揚，近期漲幅甚至超過美股，但目前漲勢已停歇。很多投資人也在搶短，表示對日股信心不錯。

運輸族群跌1.61%，房地產類股跌1.54%，玻璃、陶瓷與製銅業者都跌1.51%。

科技股走軟因此拖累日經指數，東京科創跌3.05%，軟銀跌1.39%，愛德萬測試也跌3.23%。

衛浴業者TOTO跌5.8%，是日經中表現最差的，其次是電玩業者Nexon跌4.94%，日立佐森工業也跌4.29%。

不過，能源股受到美國同業上漲激勵，煉油業者漲2.14%，石油勘探業者也漲1.8%。

東邦亞鉛是日經指數中表現最好的，上漲4.89%，其次是藤倉漲4.09%，出光興產石油也漲3.58%。