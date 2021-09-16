台積電(2330)喊漲絕對是近期半導體界最震撼的消息，當然，除了其近10多年來從未喊漲外，在晶圓產品已經是相當緊張的時刻，該消息對於半導體業界更是無比巨大，全球最大NAND Flash控制晶片供應商、同時也是台積電重要合作夥伴的慧榮總經理苟嘉章今受訪時表示，「台積電這次調漲有足夠的理由」，也可藉此解決客戶Overbooking(重複下單)的問題，未來，慧榮也會積極爭取更多產能應付增加的客戶，希望後續在台積電南京廠可以得到助力。

慧榮總經理苟嘉章表示，疫苗注射已經走向健康發展，隨著全球國家繼續在施打，市場將更有信心，PC市場規模今年上看3.92億，應用持拓展下，明年有數據指出PC將再成長10%，現在看到chromebook需求減緩，但商務需求卻持續增長，慧榮今年eMMC(內嵌式記憶體)大幅成長，主要就是因應眾多IoT應用，目前eMMC除了三星外，其他廠都不做，在產能有限下多轉向更高階產品，所以慧榮光是eMMC今年就有2億顆無法應付，儘管eMMC不是非常高階的產品，但確實會造成產業斷鏈，對於明年整體市況還是很樂觀，整體來說，控制晶片價格今年不會鬆動，價格趨勢還是向上，慧榮今年客戶群也持續增加，所以也會持續和台積電等溝通，爭取產能。

先前台積電(2330)調漲晶圓代工價格陸續傳出，其中成熟製程漲幅較大、落在12%~20%，台積電一直是慧榮重要合作夥伴，苟嘉章認為，「台積電過去10幾年都沒調漲，這次調漲有足夠的理由」，另一方面，也可以解決客戶Overbooking(重複下單)的問題，慧榮也希望可以藉此有機會取得更多產能，尤其是成熟製程部分，因為業界的新產能還沒這麼快，明年看起來會持續緊張，增產速度緩慢，大陸部分成熟製程還是要看美國放行速度，故產能缺貨短期無法解決，未來也希望在台積電南京廠可以得到助力。